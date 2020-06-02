HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Araştırma: Her 6 saniyede bir futbol sahası kadar orman yok oldu

Araştırma: Her 6 saniyede bir futbol sahası kadar orman yok oldu

02.06.2020 15:26 | Son Güncelleme

Dünya Kaynakları Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, 2019 yılında her 6 saniyede bir futbol sahası kadar bakir ormanın yok olduğunu gösterdi.

Araştırma: Her 6 saniyede bir futbol sahası kadar orman yok oldu

Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) tarafından yapılan bir araştırma, 2019 yılında 11,9 milyon hektar tropik ormanlık alandaki ağaçların kesilerek veya yakılarak yok olduğunu ortaya koydu. Washington’daki Enstitütü tarafından Salı günü yapılan açıklamada, yok olan ormanlık alanın yaklaşık 3,8 milyon hektarını da biyolojik çeşitlilik için büyük önem taşıyan el değmemiş ormanların oluşturduğu belirtildi. Açıklamada, her 6 saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde balta girmemiş ormanın yok olduğuna dikkat çekildi. Araştırmaya göre, son 20 yıl içinde sadece 2016 ve 2017 yıllarında yok olan ormanlık alanın 2019'dakinden daha büyük olduğu kaydedildi.

Araştırmaya göre, bakir ormanların yok olduğu ülkelerin başında Brezilya geliyor. Buna göre, Brezilya'da 1,4 milyon hektarlık alan yok oldu. Bunu 324 bin hektar ormanlık alan ile Endonezya ve 475 bin hektar ile Kongo izledi. Bolivya ve Avustralya'da da yangınlar sonucu yok olan ormanlık alanın, bugüne kadar hiç bu kadar büyük olmadığının altı çizildi.

Dünya Kaynakları Enstitüsü uzmanlarından Mikaela Weisse, bakir ormanların yok olmaması için farklı ülke ve kuruluşların gösterdiği çabaya rağmen, ormanlık alanlarda kaybın büyük olmasından kaygı duyduklarını dile getirdi. Dünyadaki modern gelişmelerden uzak olan bu ormanlar dünyanın en zengin vahşi hayatını barındırıyor. Ayrıca karbondioksit emiliminde de önemli bir rol oynuyorlar. Weisse, bu ormanların eski haline gelmesinin yüzyıllar alacağını söyledi.

Dünya Kaynakları Enstitüsü, Küresel Orman İzleme Platformu ve birçok doğa koruma örgütü ile birlikte 2014 yılından bu yana uydu görüntüleri aracılığıyla ormanlardaki değişimi gözlemliyor.

dpa,AFP/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti
Mahalleye kadar indi! Rize'de görüntülendiMahalleye kadar indi! Rize'de görüntülendi
Acımasız virüsün son kurbanı 29 günlük bebek olduAcımasız virüsün son kurbanı 29 günlük bebek oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte jüriden ayrılan ünlü! 'Acun'la el sıkıştık'

İşte jüriden ayrılan ünlü! 'Acun'la el sıkıştık'

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti

İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman kalkacak?

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman kalkacak?

Karayılan verdiği talimatla örgüt içinde dalga konusu oldu

Karayılan verdiği talimatla örgüt içinde dalga konusu oldu

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Genç kızlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti

Genç kızlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti

Kan donduran olay! Parkta baba, oğlunu öldürdü

Kan donduran olay! Parkta baba, oğlunu öldürdü

Turizm merkezinde yine aynı görüntü!

Turizm merkezinde yine aynı görüntü!

Geliyorlar! Bir kent onları izliyor

Geliyorlar! Bir kent onları izliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Motosiklet hırsızı önce kameraya, sonra polise yakalandı

Operasyon düzenlendi! Herkesin kabusu olmuşlardı

Define bulma ümidiyle 35 metre kazdılar

Definecilerin azmi jandarmayı bile hayrete düşürdü

İSKİ tesisinden bırakılan su denizin rengini değiştirdi!

İSKİ tesisinden bırakıldı! Denizin rengi böyle değişti

Rize'de karacalar mahalleye kadar indi

Mahalleye kadar indi! Rize'de görüntülendi

Otomobilin içinden çıktı! Yılan sandıkları 1,5 metrelik sürüngen bakın neymiş

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

Halk otobüsünde 'kalabalık' tartışması kamerada

Halk otobüsüne fazla yolcu alınmasına böyle tepki gösterdi: Aç genelgeyi bak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.