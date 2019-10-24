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Araştırma: Her dört Alman vatandaşından biri Yahudi düşmanı

24.10.2019 12:31 | Son Güncelleme

Almanya'da yapılan yeni bir araştırmaya göre vatandaşların dörtte biri Yahudi düşmanı (antisemitik) görüşlere sahip.

Araştırma: Her dört Alman vatandaşından biri Yahudi düşmanı

Dünya Yahudi Kongresi (WJC) tarafından yapılan bir araştırmaya göre Alman vatandaşlarının yüzde 27'si antisemitik (Yahudi düşmanı) görüşlere sahip. Yüzde 41'i de Yahudilerin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın düzenlediği Yahudi Soykırımı'ndan (Holocaust) çok fazla söz ettiği kanaatinde.

Araştırma Halle'de 9 Ekim tarihinde bir sinagoga düzenlenen saldırıdan iki buçuk ay önce başlatıldı ve anketteki sorulara 1300 kişi yanıt verdi.

Araştırmaya göre ayrıca Alman vatandaşlarının yaklaşık üçte ikisi (yüzde 65) toplumda artan Yahudi düşmanlığının farkında ve bunun aşırı sağcı partilerin güçlenmesiyle ilgili olduğu görüşünde.

Yüksek okul mezunu olan ve yıllık geliri en az 100 bin euro olan kişilerin verdiği yanıtlar da son derece çarpıcı. Bu kişilerin yüzde 28'i Yahudilerin ekonomide çok fazla güç sahibi olduğu, yüzde 26'sı da "dünya siyasetinde çok fazla güç sahibi” olduğu görüşünü savunuyor. Aynı grubun yüzde 48'i de Yahudilerin Almanya'dan çok İsrail'e sadık olduklarına inanıyor.

Antisemitizm konusunda bilinçlenme de var

Araştırmada aynı grup içerisinde antisemitizmle mücadele konusunda da bir bilinçlenme söz konusu olduğu tespit edildi. Grubun üçte ikisi antisemitizme karşı düzenlenecek bir imza kampanyasına katılacağını, üçte biri de konuyla ilgili düzenlenecek bir gösteride yer alacağını ifade etti. Yüzde 60'lık bir kesim Yahudilerin şiddet ya da nefret içerikli sözlü saldırılara maruz kaldıklarını kabul ediyor. Yüzde 44'lük bir kesim de Yahudilere ya da Yahudi kuruluşlarına yönelik şiddetten endişe duyuyor. Her dört kişiden biri de Almanya'da Yahudi Soykırımı'na benzer bir olayın tekrarlanmasının mümkün olduğu görüşünde.

Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald S. Lauder Süddeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamada "Tüm Alman toplumunun bir pozisyon almasının ve antisemitizmle cepheden savaşmasının zamanı geldi" dedi. Lauder Almanya'nın hoşgörüsüzlük ve nefreti engelleme yükümlülüğü olduğunu belirtti. Lauder ayrıca toplumun dörtte birinden fazlasının kendisini antisemitizmle özdeşleştirdiği koşullarda kalan dörtte üçün demokrasi ve hoşgörü toplumunu savunması gerektiğini söyledi.

Almanya'nın Halle kentinde 9 Ekim tarihinde düzenlenen terör saldırısında, aşırı sağcı bir kişi elinde silahla bir sinagoga girmeye çalışmış, bunu başaramayınca sinagog önünde bir kadını ve yakınlardaki döner büfesinde de bir erkeği vurarak öldürmüştü.

DW, KNA, epd/EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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