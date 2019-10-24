Araştırma: Her dört Alman vatandaşından biri Yahudi düşmanı

Dünya Yahudi Kongresi (WJC) tarafından yapılan bir araştırmaya göre Alman vatandaşlarının yüzde 27'si antisemitik (Yahudi düşmanı) görüşlere sahip. Yüzde 41'i de Yahudilerin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın düzenlediği Yahudi Soykırımı'ndan (Holocaust) çok fazla söz ettiği kanaatinde.

Araştırma Halle'de 9 Ekim tarihinde bir sinagoga düzenlenen saldırıdan iki buçuk ay önce başlatıldı ve anketteki sorulara 1300 kişi yanıt verdi.

Araştırmaya göre ayrıca Alman vatandaşlarının yaklaşık üçte ikisi (yüzde 65) toplumda artan Yahudi düşmanlığının farkında ve bunun aşırı sağcı partilerin güçlenmesiyle ilgili olduğu görüşünde.

Yüksek okul mezunu olan ve yıllık geliri en az 100 bin euro olan kişilerin verdiği yanıtlar da son derece çarpıcı. Bu kişilerin yüzde 28'i Yahudilerin ekonomide çok fazla güç sahibi olduğu, yüzde 26'sı da "dünya siyasetinde çok fazla güç sahibi” olduğu görüşünü savunuyor. Aynı grubun yüzde 48'i de Yahudilerin Almanya'dan çok İsrail'e sadık olduklarına inanıyor.