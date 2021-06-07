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Araştırma: İki aşının kombine edilmesi daha fazla koruyor

07.06.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da yapılan bir araştırmada AstraZeneca ve BioNTech/Pfizer aşılarının kombine edilerek uygulanmasının bağışıklığı daha fazla güçlendirdiği tespit edildi.

Saarland Üniversitesi'nde AstraZeneca ve BioNTech/Pfizer aşılarının kombine edilerek 250 kişi üzerinde yapılan klinik araştırmanın geçici sonuçları açıklandı. Araştırmada oluşturulan üç gruptan ilkine iki doz Biontech/Pfizer, ikincisine iki doz AstraZeneca ve üçüncüsüne de bir doz BionTech, bir doz da AstraZeneca uygulandı.

Elde edilen sonuçta ise iki doz BioNTech/Pfizer aşısı ile iki aşının kombinasyonunu olanlarda bağışıklık tepkisinin, iki doz AstraZeneca uygulananlardan daha fazla olduğu, hatta kombine aşı olan kişilerin bağışıklığının, sadece BioNTech-Pfizer aşısı olanlardan biraz daha fazla güçlendiği tespit edildi.

Araştırmada sadece BioNTech/Pfizer uygulaması ve kombine aşılamadan sonra daha fazla antikor oluştuğu ve virüse karşı savaşan T hücrelerinin de harekete geçtiği saptandı. Araştırmacılar, tespit edilen bu farkın "şaşırtıcı" olduğuna işaret etti.

ARAŞTIRMANIN ONAY SÜRECİ TAMAMLANMADI

Öte yandan üniversiteden yapılan açıklamada, araştırmanın sonuçlarının geçici olduğu ve bilimsel bir yayında henüz yer almadığı belirtilerek sonuçların dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği, araştırmaya yaş ve cinsiyet gibi faktörlerin dahil edilmediği, ayrıca aşı kombinasyonunun muhtemel yan etkilerinin de ölçülmediği vurgulandı.

Araştırmacılar, diğer araştırmalardan da benzer sonuçlar elde edilmesi durumunda bu iki aşının kombine edilerek uygulanması seçeneği üzerinde "yoğun" şekilde düşünülmesi gerektiği tavsiyesinde bulundu.

BioNTech/Pfizer ve Astrazeneca aşıları farklı teknolojilerle üretiliyor. AstraZeneca geleneksel viral vektör tekniğiyle üretilirken mRNA bazlı BioNTech/Pfizer ise yeni bir teknolojiyle geliştirildi. Yapılan araştırmalarda mNRA bazlı aşıların viral vektör tekniğiyle üretilmiş aşılardan daha fazla koruma sağladığı tespit edilmişti.

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