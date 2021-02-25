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Araştırma: İki uydu bir zamanlar tek cisimdi!

25.02.2021 13:30 | Son Güncelleme:
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Araştırma: İki uydu bir zamanlar tek cisimdi!

Kızıl Gezegen Mars'ın uyduları Phobos ve Deimos'un, geçmişte yekpare bir gök cismi olabileceği bildirildi.

Phys.org sitesinin haberine göre, Zürih Federal Teknoloji Enstitüsünden Emir Hüseyin Bagheri liderliğinde yapılan çalışmada, geçmişte bir bütün olan Phobos ve Deimos'un, başka bir cismin çarpması sonucu parçalanarak ayrılmış olabileceği sonucuna varıldı.

Gök bilimcilerin, Dünya'nın uydusu Ay'ın aksine biçimsizlikleri nedeniyle patatese benzetilen Phobos ve Deimos'un bu şekillerinin ardında yatan gerçeği araştırmak için Mars'ın uydularının zaman içindeki yörüngelerinin izini süren simülasyon çalışmaları yaptı.

Çalışmada Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesinin (NASA) Mars'taki aracı Insight'ın sismik verileri de kullanıldı.

Uyduların yörüngelerinin tespitinde dijital zaman makinesi gibi hareket eden simülasyonlar, Phobos ve Deimos'un yörüngelerinin bir zamanlar kesiştiğini, dolayısıyla uyduların geçmişte tek bir cisim olabileceğini ortaya koydu.

Çalışmanın ayrıntıları Nature Astronomy dergisinde yayımlanırken, Bagheri, "Phobos ve Deimos, (Mars'ın) kayıp ayının kalıntıları." değerlendirmesini yaptı.

Mars'ın uyduları Phobos'un çapı 22, Deimos'unki 12 kilometre. Dünya'nın uydusu Ay'ın çapı ise 3 bin 474 kilometre.

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Mars

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