HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Araştırma: İtalya'da gerçek vaka sayısı 1,5 milyon

Araştırma: İtalya'da gerçek vaka sayısı 1,5 milyon

03.08.2020 22:12 | Son Güncelleme

İtalya'da yapılan antikor testlerinin sonuçları, ülkedeki 1,5 milyon insanın koronavirüse yakalanmış olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırma: İtalya'da gerçek vaka sayısı 1,5 milyon

Bu sayı, açıklanan resmi sayının altı katına işaret ediyor.İtalya'da şu ana kadar kaç kişinin koronavirüse yakalanmış olduğunun tespit edilebilmesi için yapılan çalışmanın sonuçları açıklandı.

İtalyan sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, çalışma kapsamında yaklaşık 65 bin İtalyan'a antikor testi yapıldı. Elde edilen sonuçlardan yapılan projeksiyona göre, şu ana dek İtalya nüfusunun yüzde 2,5'i, bir başka deyişle yaklaşık 1,5 milyon İtalyan koronavirüse yakalandı.

Bu sayı, açıklanan resmi sayının altı katına tekabül ediyor. İtalya'daki toplam can kaybının 35 bin olduğu göz önünde bulundurulduğunda, araştırma sonucunda ulaşılan 1,5 milyonluk vaka sayısı, yüzde 2,3 olan virüsten ölüm oranıyla da uyum gösteriyor.

"Amaç artık güvende olduklarını göstermek değil"

İtalyan hükümetine danışmanlık yapan Dr. Franco Locatelli, yapılan testlerin amacının, vücudu antikor geliştirmiş olan kişilerin artık bu virüse karşı güvende olduğunu ortaya koymak olmadığını vurguladı. Sadece virüsün ülke genelindeki yaygınlığını anlamaya çalıştıklarını belirten Locatelli, sonuçların bölgeden bölgeye büyük değişiklikler göstermesinin de önemli olduğunu söyledi.

İtalya'da virüsten en çok etkilenen bölge olan Lombardiya'da halkın yüzde 7'sinin antikor testinin pozitif çıkarken bu oran Sicilya'da yüzde 0,3 civarında kaldı. Dr. Locatelli'ye göre, bu sonuç, virüsün kuzey bölgelerine verdiği hasarın ülkenin diğer kesimlerine yayılmaması için uygulanan karantinanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

DW,AP/CÖ,EC

©️ Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Koronavirüs aşısıyla ilgili heyecanlandıran açıklamaKoronavirüs aşısıyla ilgili heyecanlandıran açıklama
TOGG'da kullanılan Nadir Toprak Elementleri (NTE) nedir?TOGG'da kullanılan Nadir Toprak Elementleri (NTE) nedir?

En Çok Okunan Haberler

Düğünden sonra ateşi çıktı, korkulan oldu

Düğünden sonra ateşi çıktı, korkulan oldu

Koronavirüs dünyaya İtalya’dan yayıldı

Koronavirüs dünyaya İtalya’dan yayıldı

Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelliyor!

Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelliyor!

Çocuklarına para yerine bakın ne taktı!

Çocuklarına para yerine bakın ne taktı!

Ankara-Konya karayolunda feci kaza: 5 ölü

Ankara-Konya karayolunda feci kaza: 5 ölü

Korkutan açıklama! 'Bilanço 15 gün sonra ortaya çıkacak'

Korkutan açıklama! 'Bilanço 15 gün sonra ortaya çıkacak'

İlginizi Çekebilir

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Diğer Haberler
Koronavirüs aşısıyla ilgili Almanya'dan heyecanlandıran açıklama

Koronavirüs aşısıyla ilgili heyecanlandıran açıklama

Trump'tan yeni adım! TikTok için süre verdi

Trump'tan yeni adım! Süre verdi

İspanya eski Kralı Juan Carlos, ülkeden ayrılma kararı aldı

Skandallarla anılan eski kral kendi isteğiyle sürgüne gidiyor

Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yeniden tırmanıyor! 'Doğrudan silahlı saldırganlık'

Rusya'nın hamlesi tansiyonu yeniden tırmandırdı!

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede örnek ülkeyi açıkladı!

DSÖ, 'Tüm ülkelerde görmemiz gereken bir sistem' diyerek açıkladı

İtalya'da 43 kişinin ölümüne neden olmuştu! O köprü yeniden açılıyor

43 kişinin ölümüne neden olmuştu! O köprü yeniden açılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.