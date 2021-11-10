HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Araştırma: Kadınlar da çocuklara cinsel şiddet uyguluyor

Araştırma: Kadınlar da çocuklara cinsel şiddet uyguluyor

10.11.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre çocuklar kadınların da cinsel istismarına maruz kalabiliyor.

Araştırma: Kadınlar da çocuklara cinsel şiddet uyguluyor

Çoğu vakada cinsel şiddet uygulayan, çocuğun aile çevresinden oluyor.Hamburg-Eppendorf Üniversite Kliniği'nin (UKE) yaptığı yeni bir araştırmaya göre çocuklar, kadınların da cinsel istismarına maruz kalabiliyor.

Araştırma projesinde yer alan, UKE Cinsel Araştırmalar, Cinsel Tıp ve Adli Psikiyatri Enstitüsü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Johanna Schröder çoğu vakada failin çocukların aile çevresinden olduğunu söyledi. Schröder "Vakaların çoğunda öz annenin cinsel şiddet uyguladığı bildiriliyor" dedi. Araştırma raporunda kadınların çocuklara cinsel şiddet uygulamasının "toplumsal bir tabu" olduğu belirtilirken cinsel şiddette ilk olarak akla erkek faillerin geldiği kaydedildi.

UKE'nin araştırmasında bir kadın tarafından cinsel şiddet gören mağdurlar ve aynı şekilde çocuklara karşı cinsel arzu duyan kadınlarla internet üzerinden iki ayrı mülakat yapıldı.

Cinsel şiddete maruz kalınan ortalama yaş 6

Katılımcıların yanıtlarına göre ilk kez bir kadının cinsel şiddetine maruz kalınan yaş, ortalama olarak 6. Cinsel şiddet failinin yaşı ise ortalama olarak 32. Vakaların çoğunda cinsel şiddet sırasında fiziksel ve psikolojik şiddet de yaşandı. Araştırma raporunda birçok mağdurun travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı kanaatinin oluştuğu kaydedildi.

Çocuklara cinsel arzu duyan kadınların büyük çoğunluğu, erkek ve kadınları eşit derecede çekici bulduklarını ifade etti. Bu kadınların yarısının pedofili belirtileri gösterdiği kaydedildi. Sadist duygularla cinsel şiddet uygulayan kadınların yanı sıra çocukları cinsel partnerlerinin yerine koyan kadınların da bulunduğu araştırma raporunda ifade edildi.

Araştırma ekibinin vardığı sonuca göre, mülakat yapılan kadınların yarısından fazlası cinsel istismar görüntülerini içeren görüntüler de izliyor.

Araştırma ekibinde yer alan UKE Öğretim Görevlisi Dr. Safiye Tozdan çocuklardan cinsel olarak tahrik olanların her zaman onlara cinsel şiddet de uygulamadığını söyledi. Tozdan, erkeklerde yapılan araştırmaların ise çocuklara duyulan cinsel arzunun istismar açısından da bir risk faktörü oluşturduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

UKE araştırma ekibi raporunda daha derinlemesine bir araştırmanın yapılması ve söz konusu kadınların gerektiği şekilde tedavi edilmesi tavsiyesinde bulundu. Çocuklara cinsel arzu duyan kadınların terapi imkanları konusunda daha çok bilgilendirilmesi gerektiği ve ancak bu şekilde çocuklara yönelik cinsel suç eylemlerinin meydana gelme riskinin düşürülebileceği kaydedildi.

epd / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk siroz hastalığı nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladıAtatürk siroz hastalığı nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladı
PARTNER Hadise'den olay yaratan paylaşım! "Sonsuza dek" Hadise'den olay yaratan paylaşım! "Sonsuza dek"
Korku dolu anlar! Köpeği için dumanların arasına daldıKorku dolu anlar! Köpeği için dumanların arasına daldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak?

2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak?

Mansur Yavaş'ın acı günü!

Mansur Yavaş'ın acı günü!

Samuray kılıçlı cinayette yürek yakan detay! Eğitim için gelmiş

Samuray kılıçlı cinayette yürek yakan detay! Eğitim için gelmiş

09.05'teki deprem gündem oldu! "1938" rakamı...

09.05'teki deprem gündem oldu! "1938" rakamı...

Atatürk siroz nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladı

Atatürk siroz nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladı

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Vatandaşı ilçeden kovmuştu! Harekete geçildi

Vatandaşı ilçeden kovmuştu! Harekete geçildi

Lütfü Türkkan'la ilgili yeni gelişme

Lütfü Türkkan'la ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.