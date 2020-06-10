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Araştırma: Kadınların kalbi başka, yumurtaları başka erkeği isteyebilir

DÜNYA HABERLERİ  | 10.06.2020 16:37 | Son Güncelleme

Tüp bebek olarak bilinen laboratuvar ortamında döllenmeyle ilgili yeni bir araştırma, kadınların hangi erkeği eş olarak tercih ettiklerinden bağımsız olarak yumurtalarının başka erkeklerin spermlerini cezbetmeyi tercih edebildikleri sonucuna vardı.

Araştırma: Kadınların kalbi başka, yumurtaları başka erkeği isteyebilir

Manchester Üniversitesi Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Kuruluş Vakfı'na bağlı Saint Mary Hastanesi'nde yürütülen araştırma, kadınların yumurtalarıyla partnerlerinin spermleri arasındaki uyumu inceleyerek, kadın bedeninin yüksek kaliteli olup olmamasına bağlı olarak sperm tercihi yaptığı çıkarımında bulundu.

YUMURTALARIN TERCİHİ FARKLI

Laboratuvar ortamında döllenmeye giden 60 çift üzerinde yapılan araştırmaya göre kadın sevdiği, arzuladığı erkekle birlikte olduğunu ve ondan çocuk yapıp aile kurabileceğini düşünürken, yumurtalarının bambaşka düşünceleri olabilir.

Yüksek kalitede ve genetik olarak uyumlu sperme sinyal
Öyle ki kadınların yumurtalarının saldığı kimyasallar, sperme yüzüp kendisine gelmeye teşvik eden sinyal niteliği taşıyor. Ancak bazı kadınlarda bu kimyasallar kendi partnerleri olmayan başka bir erkekte daha çok iş görüyor. Yani kadınların bedenleri bir şekilde sperm tercihi yaparak yüksek kalitede ve genetik olarak uyumlu olmalarını garantiye alıyor.

SPERM ÇAĞIRAN KİMYASAL

Yumurtaların sperme yolunu bulmasında yardımcı olmak istercesine çevrelerindeki sıvıya kimyasal salmasına dayanan araştırmada, 60 kadından sıvı, eşlerinden de sperm örnekleri aldı. Spermler bir saatliğine sıvı içinde yüzmeye bırakıldı. Laboratuvar versiyonundan çok daha fazla sayıda spermin kadın yumurtalarının saldığı kimyasallara akın etmesi, yumurtaların spermleri 'çağırması' şeklinde değerlendirildi.

Yabancı spermleri çok daha iyi cezbedebilen kimyasallar
Ardından iki çiftin sıvı ve spermleri birbirleriyle değiştirildi. Kadınların yumurtalarının sıklıkla yabancı spermleri kendi eşlerinin spermlerinden çok daha iyi cezbedebilen kimyasallar ürettiği sonucuna varıldı.

Aslında diğer çiftin bireyleriyle olduklarından daha uyumlu değiller
Ortalaması alındığında, bir çiftin kendi içlerinde diğer çiftin bireyleriyle olduklarından daha uyumlu olmadıkları yorumu yapıldı. Kadının yumurtalarının kendi eşinin spermlerini cezbettiği durumda ortalama olarak çift daha iyi tüp bebek sonuçları elde etti. Ama bu sonuç güçlü olarak bir çiftte gözüktü. Yumurta-sperm uyumu tüp bebekle hamile kalma şansını pek etkilemedi.

Diğer erkeklerin spermlerini kendi partnerinin spermleri kadar sıklıkla çekti
'Proceedings of the Royal Society B' dergisinde yayımlanan araştırmanın yöneticilerinden olan Prof. Daniel Brison, "Biz incelediğimiz kadın yumurtalarının partnerinin spermlerini cezbetmesini bekliyorduk, ama bunu göremedik. Aslında, genel olarak, kadınların yumurtaları, diğer erkeklerin spermlerini kendi partnerlerinin spermleri kadar sıklıkla kendilerine çekti" diyerek ekledi:

ARAŞTIRMADAKİ UMUT

"Bu araştırmanın döllenme tedavilerini ilerletmesini ve bazı çiftlerde 'izah edilemeyen' kısırlık durumlarını anlamaya yardımcı olmasını umuyoruz. Hatta yumurtaların partnerin spermlerini daha güçlü cezbetmesine yardımcı olan bir tedavi bile bulunabilir."

Diğer yönetici olan Stockholm Üniversitesi'nden John Fitzpatrick ise "İnsan yumurtaları ve spermleri arasındaki etkileşim kadınlarla erkeklerin kimliğine bağlı" dedi.

Uzmanlara göre diğer hayvanlara kıyasla insanlar bebek yapmak konusunda çok başarılı değil. Seksten sonra 250 sperm kadının fallop tüplerine (döl yatağı borusu) girebiliyor ve bunların sadece 25'i bir yumurtayı dölleyerek hamileliğe yol açabiliyor.

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