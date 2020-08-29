Araştırma: Kan incelticiler Covid-19’u atlatma şansını artıyor

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, özellikle entübe hastalarda kan incelticilerin Covid-19’u atlatma şansını yükselttiğini ortaya koydu.Yeni tip koronavirüs sadece akciğerleri değil, kanın pıhtılaşmasını da etkiliyor. Özellikle de Covid-19'u ağır geçiren hastalarda tehlikeli tromboz vakaları yaşanabiliyor.

Covid-19 hastalarında ince kılcal damarlarda tromboz meydana gelme ihtimali diğer ağır hastalardakinden daha yüksek. Bunun nedeninin ise Sars-CoV-2 virüsünün sadece akciğerlerdeki hücrelere değil, damarların içindeki endotel hücrelere de yerleşmesi ve ele geçirmesi. Özellikle aşırı kilolu Covid-19 hastalarında yüksek tansiyon ve diyabet hastalığı sorunları da varsa tromboz riski artıyor. Kanın pıhtılaşmasındaki artış ile beyin kanaması oranı, böbrek fonsiyonlarının azalmasi ve ten renginde görülen değişiklikler arasında da bir bağ olduğu belirtiliyor.

Tromboz, Covid-19'dan bağımsız yoğun bakım ünitelerinde yaşanan en önemli sorunlar arasında bulunuyor. İltihaplanmalar, uzun süre yatılı kalmak ve oksijen eksikliği kan pıhtılaşması riskini artıran temel sorunların başında geliyor. Bu nedenle de bir hasta ne kadar uzun süre yapay solunum cihazına bağlı kalıyorsa tromboz riski de yükseliyor.