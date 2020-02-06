Araştırma: Kanser oluşmadan on yıllar önce tespit edilebilir

Kanser hastalığı üzerine yaklaşık 10 yıla yayılan bir çalışmanın sonuçlarının, erken tanı ve tedavi konusunda dönüm noktası olabileceği ifade ediliyor.

Yapılan çalışma, bazıları yetişkinlik dönemlerinde ortaya çıkan kanser türlerinin, DNA mutasyonları taranarak, henüz çocukluk çağlarında tespit edilebileceğini savunuyor.

Hastalık semptomları ortaya çıkmadan tanımlanabilecek kanser türleri arasında yumurtalık ve beyin kanseri de sayılıyor.

37 ülkeden bin 300 araştırmacının katıldığı araştırma, yüzde 99'u karanlıkta olan, kanser hücrelerinin oluşum sürecini tanımlamayı amaçlıyordu.

Araştırmaya ilişkin konuşan Francis Crick Enstitüsü'nden Doktor Peter Van Loo, 30'dan fazla kanser türünde, hangi genetik değişimlerin ne zaman ortaya çıkabileceğini artık bildiklerini söyledi.

Nature dergisinde yayımlanan araştırma, 38 tip kanserdeki, toplam 2 bin 658 tümörün genetik kodunu analiz etti.

Tümörlü DNA'lar ile aynı kişideki sağlıklı hücreler karşılaştırıldı.

DNA hasarları, hücrelerin büyümesi ve çoğalması ile oluşuyor. Bunların çoğu ise kansere neden olmuyor.