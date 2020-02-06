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Araştırma: Kanser oluşmadan on yıllar önce tespit edilebilir

06.02.2020 09:06 | Son Güncelleme

Kanser hastalığı üzerine yaklaşık 10 yıla yayılan bir çalışmanın sonuçlarının, erken tanı ve tedavi konusunda dönüm noktası olabileceği ifade ediliyor. Hastalık semptomları ortaya çıkmadan tanımlanabilecek kanser türleri arasında yumurtalık ve beyin kanseri de sayılıyor.

Araştırma: Kanser oluşmadan on yıllar önce tespit edilebilir

Kanser hastalığı üzerine yaklaşık 10 yıla yayılan bir çalışmanın sonuçlarının, erken tanı ve tedavi konusunda dönüm noktası olabileceği ifade ediliyor.

Yapılan çalışma, bazıları yetişkinlik dönemlerinde ortaya çıkan kanser türlerinin, DNA mutasyonları taranarak, henüz çocukluk çağlarında tespit edilebileceğini savunuyor.

Hastalık semptomları ortaya çıkmadan tanımlanabilecek kanser türleri arasında yumurtalık ve beyin kanseri de sayılıyor.

37 ülkeden bin 300 araştırmacının katıldığı araştırma, yüzde 99'u karanlıkta olan, kanser hücrelerinin oluşum sürecini tanımlamayı amaçlıyordu.

Araştırmaya ilişkin konuşan Francis Crick Enstitüsü'nden Doktor Peter Van Loo, 30'dan fazla kanser türünde, hangi genetik değişimlerin ne zaman ortaya çıkabileceğini artık bildiklerini söyledi.

Nature dergisinde yayımlanan araştırma, 38 tip kanserdeki, toplam 2 bin 658 tümörün genetik kodunu analiz etti.

Tümörlü DNA'lar ile aynı kişideki sağlıklı hücreler karşılaştırıldı.

DNA hasarları, hücrelerin büyümesi ve çoğalması ile oluşuyor. Bunların çoğu ise kansere neden olmuyor.

Kansere dönüşebilecek bazı hasar kalıpları belirlendi

Ancak bilim insanları, kanserle sonuçlanan 'sürücü mutasyonun' kaynağı konumundaki, sınırlı miktarda hasarı tanımlamayı başardı.

Erken safhadaki mutasyonların yarısının, aynı dokuz gene sahip olduğu tespit edildi.

Bu hücrelerdeki hasarın tekrarlanma kalıpları üzerinden de bir hesaplama yapılabildi.

Francis Crick Enstitüsü'nden Doktor Peter Van Loo, bu sonucu, "Kanser tiplerinin genetik mutasyonuna ilişkin ilk zaman çizelgesini geliştirmeyi başardık" diye açıkladı.

Van Loo, bu kalıpların çözümlenmesi ile kanser işaretlerini teşhis edebilecek testlerin mümkün olabilmesi gerektiğini savundu.

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