Araştırma: Karantina sosyal eşitsizliği pekiştiriyor

Kısıtlı alanlarda yaşayan çocuklu aileler açısından izolasyonun zararları daha fazla.Almanya’da yapılan bir araştırma, korona krizinde uygulanan izolasyon önlemlerinin toplumdaki sosyal eşitsizliği daha da pekiştirdiğini ortaya koydu. Federal Nüfus Araştırmaları Enstitüsü'nün (BIB) araştırmasına göre, karantina şartlarında özellikle çocuklu aileler arasında imkanlar bakımından oldukça büyük farklılıklar gözleniyor.

Verilere göre, Almanya'da her üç aileden birinin bir bahçeye erişimi bulunmuyor. Özellikle büyük şehirlerde ve yoğun nüfuslu endüstri bölgelerinde yaşayanlar, genellikle oldukça küçük dairelerde kalıyor ve bu ailelerin doğaya, park ya da ormanlara erişim imkanları oldukça sınırlı.

BIB'den araştırmacı Inga Lass, çocuklu ailelerin yüzde 30'undan fazlasının bahçesi bulunmayan çok katlı evlerde ya da apartmanlarda, yüzde 2,5'inin de bahçesi bulunmayan müstakil evlerde yaşadığını belirtiyor.

"Kamusal alan ihtiyacı hiç olmadığı kadar yüksek"

BIB Araştırma Direktörü Martin Bujard da özellikle çocuklarını tek başına yetiştiren ebeveynlerin zor durumda olduğuna dikkat çekiyor. Bu ebeveynlerin yalnızca yarısının bir bahçeye erişiminin olduğunu belirten Bujard, "Hareket eksikliği, gün ışığından ve temiz havadan yararlanamama ruhsal ve fiziksel duruma olumsuz etki edebiliyor" ifadelerini kullanıyor. Bujard’a göre bu durum, uyku bozukluklarına, hatta depresyon riskine neden olabiliyor.