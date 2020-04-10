HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Araştırma: Kediler koronavirüsten enfekte olabiliyor

Araştırma: Kediler koronavirüsten enfekte olabiliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 10.04.2020 09:48 | Son Güncelleme

Yapılan bir araştırma, kedilere koronavirüs bulaşma ihtimalinin köpeklerden çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu. DSÖ, evcil hayvanların pandemideki rolünü araştırdıklarını kaydetti.

Araştırma: Kediler koronavirüsten enfekte olabiliyor

Bilim dergisi ‘’Science’’da yayımlanan bir araştırma, kedilerin yeni tip koronavirüsle enfekte olabileceğini ortaya koydu. Dağ gelinciklerinin enfekte olma ihtimalini de ortaya koyan çalışmaya göre, köpekler, tavuklar ve ördeklerin enfekte olma ihtimali ise çok daha düşük.

Çalışmada kedilerin solunum damlacıkları yoluyla birbirlerini de enfekte edebilecekleri belirtiliyor. Enfekte olan kedilerin ciğerlerinde, burun ve boğazlarında yoğun lezyonlar tespit edildiğini ifade eden araştırmacılar, kedilerde yapılacak gözlemin insanlarda virüsün elimine edilmesi için yardımcı bir rol oynayabileceğini kaydetti.

'İNSANLAR VİRÜSÜ HAYVANLARA BULAŞTIRABİLİR'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, evcil hayvanların koronavirüs pandemisindeki rolünün detaylı olarak araştırıldığı belirtildi. DSÖ’den epidemiyolog Maria Van Kerkhove, şu ana kadar ellerinde olan verilere dayanarak, ‘’bulaştırmada evcil hayvanların bir rol oynadığını düşünmediklerini, ancak koronavirüs taşıyan bir insan üzerinden enfekte olabileceklerini’’ kaydetti.

New York’taki Bronx Hayvanat Bahçesi’ndeki dört yaşındaki Malezya kaplanı Nadia’nın enfekte bir hayvan bakıcısıyla teması sonrası kuru öksürük ve iştahsızlık gibi bazı semptomları gösterdiği gözlemlenmişti. Hayvanın korona testinin pozitif çıktığı belirtilmişti. New York’taki vakanın, bir insanın hayvana bulaştırdığı tespit edilen ilk vaka olduğu kaydedilmişti.

Koronavirüsün ana kaynağının yarasalar olduğu tahmin ediliyor. Şu ana dek kedi ve köpekler arasında rastlanan birkaç vaka dışında evcil hayvanların taşıyıcı olabileceğine yönelik ise henüz güçlü kanıtlar bulunmuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yapıyorlar Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yapıyorlar
Sayı 1 milyon 600 bini aştıSayı 1 milyon 600 bini aştı
Koronavirüs karantinasına böyle hazırlandılarKoronavirüs karantinasına böyle hazırlandılar
Anahtar Kelimeler:
kedi koronavirüs Enfeksiyon

En Çok Okunan Haberler

Açıklanan can kaybı rakamları doğru değil mi? TBMM'de 'koronavirüs verisi' tartışması

Açıklanan can kaybı rakamları doğru değil mi? TBMM'de 'koronavirüs verisi' tartışması

Ağır yaralı halde direksiyona geçip, hastaneye geldi

Ağır yaralı halde direksiyona geçip, hastaneye geldi

Rüştü Reçber'den sigara itirafı

Rüştü Reçber'den sigara itirafı

Dolar ve euroda hızlı düşüş

Dolar ve euroda hızlı düşüş

Paniğe neden olmuştu! Gözaltına alındı

Paniğe neden olmuştu! Gözaltına alındı

Kan donduran vahşet! Eşini baltayla öldürdü

Kan donduran vahşet! Eşini baltayla öldürdü

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

'Acil Durum İlan Edildi' yazısı ili ayağa kaldırdı! Açıklama geldi

'Acil Durum İlan Edildi' yazısı ili ayağa kaldırdı! Açıklama geldi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüse yakalanan Boris Johnson hastaneye kaldırıldı

Koronavirüse yakalanan Boris Johnson hastaneye kaldırıldı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten önemli açıklamalar

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Anne, oğlunun ölmeden önceki son sözlerini paylaştı

Anne, oğlunun ölmeden önceki son sözlerini paylaştı

Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 600 bini aştı

Sayı 1 milyon 600 bini aştı

Salgına rağmen pastaneye giden devlet başkanına protesto

Salgına rağmen pastaneye giden devlet başkanına protesto

ABD'de önemli araştırma: Atık sulardan koronavirüs vaka sayısı bulunabilir

Atık sulardan koronavirüs vaka sayısı bulunabilir

Pentagon, Türkiye’nin İspanya ve İtalya’ya yardımlarını takdirle karşıladı

Pentagon'dan Türkiye'ye 'yardım' takdiri

Trump: Koronavirüse yönelik 19 tedavi test ediliyor

Trump: Koronavirüse yönelik 19 tedavi test ediliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.