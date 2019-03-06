HABER

Araştırma: Kızamık aşısıyla otizm arasında bağlantı yok

06.03.2019 12:36 | Son Güncelleme

Aşı karşıtı yaklaşımlar küresel olarak artış gösterirken, Danimarkalı bilim insanları geniş çaplı bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı.

Araştırma: Kızamık aşısıyla otizm arasında bağlantı yok

Buna göre Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak aşısı ile otizm arasında bağlantı yok.Dünya üzerinde aşı karşıtı yaklaşımlar artış gösterirken, aşı karşıtlarının otizmle ilgili öne sürdüğü iddialarla ilgili yeni bir araştırmanın sonuçları açıklandı.

Danimarkalı bilim insanları 640 binden fazla çocuğun katıldığı araştırmada, Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak(MMR) aşısı ve otizm riski arasında bir bağlantı bulamadı.

Araştırmada 1999-2010 yılları arasında doğan, aşılı ve aşısız çocuklar arasında görülen otizm vakaları incelendi. Amerikan Dahiliye Yıllığı dergisinde yayınlanan makale aşılı ve aşısız çocuklar arasında risk açısından bir fark olmadığı sonucuna vardı.

Makalede, "Rastgele seçilmiş çocuklardan oluşan bir grupta yürütülen araştırma MMR aşısından sonra otizm riskinin artığına dair bir kanıt bulamamıştır" denildi.

Serum Enstitüsü, Cophenhag Universitesi ve Stand Üniversitesi Tıp Fakültesi ortaklığında yapılan araştırmanın sonuçları, 2002 yılında 537 bin Danimarkalı çocuğun katıldığı başka bir araştırmanın vardığı sonuçları doğrular nitelikte. Makale ayrıca altı tanesi MMR aşıları olmak üzere diğer çocuk aşıları ve otizm riski arasındaki bağ konusunda yapılan diğer çalışmalara da atıfta bulunuyor.

Aşı karşıtlarının referans gösterdiği araştırmada veriler hatalı

Binlerce çocuk üzerinde yapılan ve aşılar ile otizm arasında doğrudan bir bağ olmadığı sonucuna varan araştırmalara rağmen aşı karşıtı kampanya yürütenler hala 1998 yılından bir araştırmayı kaynak olarak kullanıyor.

Bu araştırma yayınlandıktan sonra yazarının sahte veriler kullanıldığı gerekçesiyle geri çekilmiş ve makalenin yazarı olan doktor lisansını kaybetmişti.

AFP,MY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Eski sahibini gören köpek çılgına döndü Eski sahibini gören köpek çılgına döndü
Burada hayat bambaşka kurallarla işliyor!Burada hayat bambaşka kurallarla işliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Bülent Uygun istifa etti

Bülent Uygun istifa etti

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Rapor açıklandı! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Rapor açıklandı! Korkunç şüphe gerçek çıktı

O ülkede şiddetli deprem!

O ülkede şiddetli deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burada hayat bambaşka kurallarla işliyor!

Burada hayat bambaşka kurallarla işliyor!

44 saat boyunca kaybolan kız çocukları gofretle bulundu!

44 saat boyunca kaybolan kız çocukları gofretle bulundu!

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları tartışma yarattı

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

Dünya şokta! 'Yıkacağız' diye söz vermişlerdi, meğer restore etmişler

'Yıkacağız' diye söz vermişlerdi, meğer restore etmişler

Cammu Keşmir'de çatışma: 2 direnişçi öldü

Cammu Keşmir'de çatışma: 2 direnişçi öldü

Kulüpten çıktı, evinin önünde kaçırıldı! Dehşeti anlattı

Kulüpten çıktı, evinin önünde kaçırıldı! Dehşeti anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.