Araştırma komisyonu, Aksaray'da incelemede bulunacak

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarını Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik, Aksaray'daki ilkokulda otizmli çocukların yuhalandığı iddiasıyla ilgili, "Aksaray Valisi'yle görüştük. İhmal varsa gereğinin yapılacağını ifade ettiler. Pazartesi günü yerinde inceleme yapma amacımız var" dedi.

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarını Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik ve komisyon üyeleri, Aksaray merkezindeki Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli öğrencilere veliler tarafından ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Çelik, yaşanan olayın yakın takipçisi olacaklarını belirterek, pazartesi günü söz konusu okulda incelemede bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

Hem toplumun hem de komisyonun derinden etkilendiğini aktaran Çelik, "Bu münferit olayda bazı velilerin kendi çocuklarıyla aynı okulda eğitim görmesini istememesi derinden etkilemiştir. Her şeyden önce, merhameti gelişmiş bir toplumun mensubu olarak otizmli çocuklar, hepimizin çocuklarıdır. Toplumsal hassasiyet, hepimizin sorumluluğundadır. Yakından takip ediliyor, tüm girişimler üzerinden titizlikle duruluyor" dedi.

Çelik, konuyla ilgili Aksaray Valisi Ali Mantı'yla da görüştüklerini belirterek, "Komisyonumuza, çocuklarımızın okulumuzda eskiden olduğu gibi eğitimlerine devam edeceklerini, ayrıca ihmali görülen varsa onlarla ilgili gereğinin yapılacağını ifade ettiler" diye konuştu.