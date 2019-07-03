"Büyükada'daki gezimizde fayton garajı olarak nitelenen yerleri ve atların tura çıkmadan önce kaldıkları yerleri gördük. Belediye tarafından yapılan hayvan ahırlarını gördük fakat ne yazık ki denetim yapılmadığından, üzerlerinde bir otorite baskısı olmadığından gelişigüzel kullanıldığını, hayvan hakları ihlalleri olduğunu, buralarda sağlıksız hayvanların bulunduğunu gördük. Bunun ötesinde hayvan ahırlarının üstünde insani olmayan şartlarda kalan seyisleri gördük. Hem insan hakları ile ilgili ihlaller var hem de hayvan hakları ile ilgili ihlaller var. Dolayısıyla buralarda kalan vatandaşlarımızın hayvanlardan geçebilecek hastalıkların etkisi altında kalabileceklerini gördük. Aldığımız bilgilere göre her yıl hayvanlarda hastalıklar görülmekte ve bunlardan insanlar etkilenmekte. Belediye dışında yapılan, ahır denemez buralara, barakalarda kalan hayvanları da gördük."

Başkan Yel, hayvanlara yapılan kötü muamelelerle ilgili aldıkları şikayetlere değinerek, "Özellikle turizm sezonu geçtikten sonra eğer hayvan zayıf düşmüşse kaderlerine terk edildiği, adanın orman bölgelerine aç susuz bırakılarak öldüğü yönünde iddialar var. Adalar'da her yıl 300 atın öldüğü iddiaları var. Yaptığımız gezi ve incelemelerde ne yazık ki bu iddiaların doğru olabileceği kanaati bizde oluştu. Burada hem Büyükşehir Belediyesine hem Adalar Belediyesine hem Valiliğe hem Tarım İl Müdürlüğü'ne hem de UKOME'ye düşen görevler var. Temmuz ayı sonuna kadar Komisyon olarak hazırlayacağımız raporda bunu önemli bir bölüm olarak sunacağız. Adalar'da 100 yıldır bir kültür olarak özdeşleşmiş olan faytonculuğun bir sorun haline gelmiş olduğunu görüyoruz. Amacımız faytonların tamamen kaldırılması değil, şartlar düzeltildikten sonra azaltılmış sayıda faytonun bu bölgede çalışmasının turizm açısından uygun olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bunun dışında elektrikli araçlarla da ulaşımın sağlanabileceğini düşündüklerini dile getiren Yel, gezdikleri barınakla ilgili de şu bilgileri verdi: