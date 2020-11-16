HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Araştırma: Korona dindarlaştırıyor

Araştırma: Korona dindarlaştırıyor

16.11.2020 15:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da yapılan bir araştırma, koronavirüs salgınının inançlı kişileri daha da dindarlaştırdığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre herhangi bir dine mensup olmayanların inancı daha da zayıfladı.Almanya'da Münster Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma, koronavirüs salgını sırasında inançlı kişilerin daha da dindarlaştığını, dindar olmayanların inancının ise daha da zayıfladığını ortaya koydu.

7 Temmuz-18 Ekim tarihleri arasında internet üzerinden bin 971 kişiyle yapılan ankete 911 Katolik, 440 Protestan ve 199 bağımsız kilise mensubunun yanı sıra hiçbir dine mensup olmadığını bildiren 257 kişi katıldı. Ankete katılanlardan 80'i ise maneviyata ilgi duyduğunu ancak dindar olmadığını belirtti.

Anket sonuçlarına göre Katolik ve Protestanların üçte biri, bağımsız kilise mensuplarının üçte ikisi, korona döneminde inancının daha da güçlendiğini ifade etti.

"İnancım korona döneminde bana teselli, umut ve güç veriyor" ifadesini paylaşanların oranı Katoliklerde yüzde 58, Protestanlarda yüzde 48 ve bağımsız kilise mensuplarında yüzde 90 çıktı.

Ankete katılanların yüzde 60'a yakını en azından bir kez, internet üzerinden ayin gibi alternatif dini hizmetlerden yararlandığını belirtti.

Herhangi bir dine mensup olmadığını bildirenlerin beşte biri ise, inancının korona krizi döneminde daha da zayıfladığını belirtti. Bu kesimden katılımcıların yüzde 91'i inancın zor dönemlerde umut verdiği görüşüne katılmadığını kaydetti.

Münster Üniversitesi'nden siyaset bilimci Carolin Hillenbrand, kriz dönemlerinde dindarlığın daha da güçlenmesi eğiliminin korona döneminde de geçerli olduğunu belirterek diğer yandan korona öncesinde dindar olmayan kişilerin krizle birlikte inancını daha da yitirdiğine, "iyi bir Tanrı'nın olmadığı" görüşünün pekiştiğine dikkat çekti.

Hillenbrand, araştırmanın ikinci bölümünde Müslümanlar ve Ortodoks Hristiyanların yanıtlarıyla ilgili de kapsamlı değerlendirme yapılmasını planladıklarını belirtti..

KNA/BK,HT

© Deutsche Welle TürkçeT

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı
Günde bir yumurta yemek diyabet riskini artırabilirGünde bir yumurta yemek diyabet riskini artırabilir
İşte Anıtkabir ziyaret saatleri!İşte Anıtkabir ziyaret saatleri!

En Çok Okunan Haberler

Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı! İçişleri'nden ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı! İçişleri'nden ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

Koronanın etkisi 4 ay sonra ortaya çıktı

Koronanın etkisi 4 ay sonra ortaya çıktı

Günde bir ya da daha fazla yumurta yemek diyabet riskini artırabilir

Günde bir yumurta yemek diyabet riskini artırabilir

'2021'de korkunç boyutta kıtlık olacak'

'2021'de korkunç boyutta kıtlık olacak'

Wuhan pandemiden sonra turizmi böyle canlandıracak!

Wuhan pandemiden sonra turizmi böyle canlandıracak!

Doğum gününde golden retriever hediye edilen bebeğin ilk tepkileri içinizi ısıtacak

İlk arkadaşına verdiği tepkiler içinizi ısıtacak

Kimse ne olduğunu anlamadı! Kıyaya vuran gizemli canlı...

Kimse ne olduğunu anlamadı! Kıyaya vuran gizemli canlı...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.