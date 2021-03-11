Araştırma: Korona inançlıları daha da dindarlaştırdı

Buna karşın bir inanç topluluğuna ait olmayanların inançları ise zayıfladı.Almanya'daki Münster Üniversitesi Sosyal Uyum Araştırma Enstitüsü ve üniversite bünyesindeki Din ve Siyaset Araştırmaları merkezi tarafından gerçekleştirilen "Din ve Siyaset" başlıklı anketin sonuçları Perşembe günü açıklandı. Anketten çıkan sonuca göre kendilerini dindar olarak tanımlayan kişiler pandemi sırasında daha fazla ibadet etti ve dini ayinlere salgın öncesine kıyasla daha fazla katıldı. Buna karşın, ankete göre herhangi bir dini inanç topluluğuna ait olmayanların inançları ise bu dönemde zayıfladı.

Temmuz 2020- Ocak 2021 arası online olarak yapılan ve yaklaşık 2 bin 300 katılımcının yer aldığı ankette görüşüne başvurulanların yarısından fazlası, dini inancın pandemide kendilerine teselli, umut ve güç verdiğini söyledi.

Üçte birinin inancı güçlendi

Ankete katılanların yüzde 57'si korona döneminde inançlarında genel olarak bir değişimin olmadığını söylerken, üçte biri inançlarının güçlendiğini, yüzde 11'i ise inançlarında gerileme olduğunu ifade etti.