HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Araştırma: Korona krizi aileleri strese sokuyor

Araştırma: Korona krizi aileleri strese sokuyor

16.11.2020 10:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Araştırma: Korona krizi aileleri strese sokuyor

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, ailelerin yüzde 60'ı korona krizi nedeniyle daha fazla stres yaşıyor.

Aile, iş ve ev işleri sorumluluklarını aynı aynda yürütme çabası kişileri zorluyor.Almanya'da Forsa kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüs pandemisinin getirdiği ek yükler ailelerin stresini artırıyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 60'ı aile, iş ve ev işi sorumluluklarını yerine getirme gayretinden ötürü daha fazla stres yaşadığını vurgularken, yüzde 67'si daha huzursuz, yüzde 45'i aşırı yorgun, yüzde 42'si sinirli olduğunu ve yüzde 31'i de konsantrasyon sorunları yaşadığını bildirdi. Her üç kişiden biri ise baş ağrısı gibi fiziksel sorunlar yaşadığını ifade etti.

Artan beklentiler nedeniyle her iki kişiden biri daha fazla baskı hissettiğini açıklarken, araştırmaya katılanların yüzde 45'i ise daha fazla kaygı ve korku hissettiğini vurguladı. Özellikle 35 yaş altındaki ebeveynlerin daha fazla stres yaşadığı ifade edildi.

Araştırmaya göre, her üç kişiden biri çamaşır yıkama, temizlik ve çocuk bakımı konularında, her beş kişiden biri ise yemek pişirme, bahçe işleri ve alışveriş konularında destek ihtiyacı hissediyor. Araştırmaya katılanların yüzde 11'i ise kendisine ev işlerinde yardımcı olabilecek kişilerden destek alıyor.

Almanya'da korona pandemisi ile mücadele kapsamında Kasım ayı başından kısmi karantina önlemleri uygulanıyor.

KNA/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı Ünlü iş adamının oğlu düzenlemiş!Lüks villada parti böyle açığa çıktı
Çiftçinin fotoğrafını paylaştığı taş gündem olduÇiftçinin fotoğrafını paylaştığı taş gündem oldu
Seda Sayan'ın sunumuyla 79 Milyon TL'yi aşan ikramiye çekilişi!Seda Sayan'ın sunumuyla 79 Milyon TL'yi aşan ikramiye çekilişi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da çalındı, Tokat’ta ele geçirildi! Değeri 2 milyon lira

İstanbul'da çalındı, Tokat’ta ele geçirildi! Değeri 2 milyon lira

MasterChef'te sürpriz veda! İddialı yarışmacı elendi

MasterChef'te sürpriz veda! İddialı yarışmacı elendi

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki

İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki

Ermenistan ve BAE arasında Azerbaycan görüşmesi

Ermenistan ve BAE arasında Azerbaycan görüşmesi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

İznik'te 1500 yıllık taş şaşkınlığı! Gerçeği sosyal medyadaki fotoğraf ortaya çıkardı

Tesadüfen keşfedildi! İznik'te 1500 yıllık taş şaşkınlığı

Bursa'da ilginç olay! Çiftçinin fotoğrafını paylaştığı taş gündem oldu

Çiftçinin fotoğrafını paylaştığı taş gündem oldu

Mudanya'da tedirgin eden manzara! Sürü halinde görüldüler

Kent merkezinde tedirgin eden manzara!

Siyanür nedir? Siyanür nelerde bulunur?

Siyanür zehirlenmesinden kurtulmak mümkün mü?

Şans Topu sonuçları belli oldu! Şans Topu sonuç sorgulama nasıl yapılır? Şans Topu sonuçları 15 Kasım 2020!

Kazandıran numaralar belli oldu!

Koronavirüs tedavisinde siyah bal uyarısı! 'Ancak laboratuvarda anlaşılır'

Korona tedavisinde bal uyarısı: Ancak laboratuvarda anlaşılır

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.