Araştırma: Koronavirüs hangi sıcaklıkta daha çok yayılıyor?

Fransa’da hava koşullarının koronavirüs enfeksiyonunu hızlandırıp hızlandıramayacağı konusu üzerine çalışma gerçekleştirildi. Fransa’da Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Meteo France’ın alt iştiraki olan Predict tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, sıcaklık ve nemin virüsün yayılımında önemli faktörler olduğu tespit edildi.

Fransız Les Echos'un haberinde, geçtiğimiz hafta virüsün yayılmasında insan davranışlarının etkili olduğunun altını çizen Sağlık Bakanı Olivier Veran’ın ardından gelen açıklamada, çalışmayı gerçekleştiren şirket Predict Services başkanı Alix Roumagnac, “Virüs, hidrometrik sıcaklıklara bağlı olan damlacıklara bağlanıyor. Hava çok soğuk ya da çok sıcak olduğunda, bu damlacıklar askıda kalamazlar” ifadelerini kullandı.

MUTLAK NEM DE ETKİLİ

Geçtiğimiz Mart ayında yapılan çalışmaya göre, Covid-19 enfeksiyonlarının yüzde 90’ının sıcaklığın 3 ila 17 derece arasında dalgalandığı zamanlarda yayıldığı belirtilirken aynı zamanda mutlak nemin 4 ila 9 gram arasında olduğu zamanlarda virüsün daha hızlı yayıldığı belirtildi.