HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Araştırma: Koronavirüs hangi sıcaklıkta daha çok yayılıyor?

Araştırma: Koronavirüs hangi sıcaklıkta daha çok yayılıyor?

22.12.2020 10:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Araştırma: Koronavirüs hangi sıcaklıkta daha çok yayılıyor?

Fransa’da koronavirüsün hangi hava koşullarında daha bulaşıcı olduğuna dair bir çalışma yayınlandı. Devlete ait Meteo France tarafından yapılan çalışmaya göre, Covid-19 enfeksiyonlarının yüzde 90’ının sıcaklığın 3 ila 17 derece arasında dalgalandığı zamanlarda yayıldığı belirtildi. İklim koşullarına göre virüsün bulaşma potansiyelini karakterize etmek için oluşturulan indekse göre virüs mutlak nemin 4 ila 9 gram arasında olduğu bölgelerde daha hızlı yayıldığı belirtildi.

Fransa’da hava koşullarının koronavirüs enfeksiyonunu hızlandırıp hızlandıramayacağı konusu üzerine çalışma gerçekleştirildi. Fransa’da Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Meteo France’ın alt iştiraki olan Predict tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, sıcaklık ve nemin virüsün yayılımında önemli faktörler olduğu tespit edildi.

Fransız Les Echos'un haberinde, geçtiğimiz hafta virüsün yayılmasında insan davranışlarının etkili olduğunun altını çizen Sağlık Bakanı Olivier Veran’ın ardından gelen açıklamada, çalışmayı gerçekleştiren şirket Predict Services başkanı Alix Roumagnac, “Virüs, hidrometrik sıcaklıklara bağlı olan damlacıklara bağlanıyor. Hava çok soğuk ya da çok sıcak olduğunda, bu damlacıklar askıda kalamazlar” ifadelerini kullandı.

MUTLAK NEM DE ETKİLİ

Geçtiğimiz Mart ayında yapılan çalışmaya göre, Covid-19 enfeksiyonlarının yüzde 90’ının sıcaklığın 3 ila 17 derece arasında dalgalandığı zamanlarda yayıldığı belirtilirken aynı zamanda mutlak nemin 4 ila 9 gram arasında olduğu zamanlarda virüsün daha hızlı yayıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz Nisan ayında ABD'de MIT ve Kanada’da Toronto Üniversitesi tarafından yapılan iki farklı araştırmada hava sıcaklığının yeni tip koronavirüs (Covid-19) enfeksiyonunu etkilemediği açıklanmıştı. Toronto Üniversitesi'nden araştırmacılar, Mart ayından bu yana ABD ve Kanada'da görülen 375 bin 600'den fazla Covid-19 vakasını incelemiş, hava sıcaklığının koronavirüse etkisi olmadığını belirtmişti.

CDC: 60 DERECEDE VİRÜS İŞLEVİNİ YİTİRİR

Haziran ayında ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından bir virüsün işlevini yitirmesi için 60 dk boyunca 60°C sıcaklığa maruz bırakılması gerektiğini açıklamış, bu protokolün Ebola virüsünde yüksek bir başarı sağladığı belirtilmişti.

The University of Hong Kong’un geçtiğimiz aylarda yaptığı araştırmaya göre ise koronavirüsün 5 dakika boyunca 70°C sıcaklığa maruz bırakılırsa etkisini yitirdiği belirtilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare
Korona aşıları helal mi? Domuz yağı var mı?Korona aşıları helal mi? Domuz yağı var mı?
AÖL ve AÖO sınavları ne zaman yapılacak?AÖL ve AÖO sınavları ne zaman yapılacak?

En Çok Okunan Haberler

Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama

Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

Final heyecanı başladı! İlk eleme adayı belli oldu

Final heyecanı başladı! İlk eleme adayı belli oldu

Koronavirüs mutasyonuyla ilgili kritik açıklama

Koronavirüs mutasyonuyla ilgili kritik açıklama

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

Dendias'dan Çavuşoğlu'na hadsiz yanıt!

Dendias'dan Çavuşoğlu'na hadsiz yanıt!

Korona aşıları helal mi? Domuz yağı var mı?

Korona aşıları helal mi? Domuz yağı var mı?

İlk insanlar kış uykusuna yatmış olabilir

İlk insanlarla ilgili ilginç 'kış uykusu' iddiası

Buldukları aşıyla adını duyurmuştu! Prof. Dr. Uğur Şahin, mutasyon geçiren koronavirüsle alakalı kritik açıklama

Koronavirüs mutasyonuyla ilgili kritik açıklama

Fransa'da son 24 saatte 354 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Fransa'da son 24 saatte 354 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Joe Biden kameraların önünde koronavirüs aşısını oldu

Joe Biden kameraların önünde aşı oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.