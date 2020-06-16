Araştırma: Koronavirüs riski çocuklarda daha düşük

İtalya'da ise uzmanlar, karantinanın çocuklara psikolojik etkisi konusunda uyardı.Almanya'da yapılan bir araştırma, çocuklar arasında koronavirüse yakalanma oranının ailelerine göre daha düşük olduğunu ortaya koydu. Söz konusu araştırmanın sonuçlarını Stuttgart'ta kamuoyuna açıklayan Ulm Çocuk Kliniği Başhekimi Klaus Michael Debatin, elde edilen veriler ışığında çocukların, enfeksiyon vakalarını tetikleyici bir güç olarak değerlendirilmemeleri gerektiğini dile getirdi.

Sonuçları henüz bilimsel bir dergide yayınlanmayan araştırma, koronavirüs semptomları taşımayan, yarısı 10 yaşın altındaki çocuk, diğer yarısı bu çocukların anne ya da babası olan yaklaşık 5 bin kişi üzerinde yapıldı.

Araştırmanın yürütüldüğü 22 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında sadece bir veli-çocuk çiftinin enfekte oldu belirtilirken, teste tabi tutulan 64 kişide vücudun antikor ürettiği ve enfeksiyonu büyük oranda hissetmeden atlattığı saptandı. Bu da teste katılanların yüzde 1,3’üne tekabül ediyor. Vücudu antikor üreten 64 kişiden 45'inin yetişkin, 19'unun ise çocuk olduğu saptandı.