Araştırma: Koronavirüs salgını sosyal eşitsizlikleri artırdı

Ancak bu sonuçlar herkes için aynı değil.Alman Hans Böckler Vakfı'ndan Aline Zucco koronavirüs krizinin özellikle kadınları etkilediğini belirtiyor. Zucco, kadınların salgın öncesinde de erkeklere oranla daha az kazandığının altını çiziyor. Pandemi sürecinde okul ve kreşlerin kapatılması kadınlarla erkekleri farklı şekilde etkiledi. Kriz patlak verdiğinde pek çok çift şu soruya cevap vermek zorunda kaldı: "Çocuklara bakmak için hangimiz evde kalacak?"

Kadınlar çoğunlukla erkeklerden daha az kazandığı için bu karar genellikle ekonomik nedenlerle alınıyor. Hans Böckler Vakfı'nın araştırmasına göre çiftlerin ikisinin de çalıştığı ve çocuklara bakmak için birinin evde kalması gereken durumlarda, kadınlar erkeklere oranla çocuk bakımını daha fazla üstleniyor. Zucco'ya göre bu durum var olan eşitsizliklerin salgınla daha da derinleşmesine neden olduyor.

Düşük gelir düzeyine sahip olanlar daha çok etkilendi

Mannheim Üniversitesi'nden sosyoloji profesörü Katja Möhring de aynı görüşte. Devam eden bir araştırma kapsamında Möhring ve ekibi Mart ayından bu yana her hafta 3 bin 500 kişiye salgının hayatlarını nasıl değiştirdiğini soruyor. Araştrmaya göre haftalık çalışma saati düşük olan işlerde çalışanlar ve evlerde işçi olarak çalışanlar pandemi nedeniyle ilk işten çıkarılanlar oldu. Möhring bu durumun en sert kadınları vurduğunu ifade ediyor.