Araştırma: Koronavirüs sonrası antikorlar bağışıklık sağlayabilir

Bu sonucun, aşının koruma süresini uzatabileceği de belirtildi.Yeni bir araştırma, koronavirüse bağlı COVID-19 hastalığını geçirmiş kişilerin kanlarındaki antikor seviyesinin yeniden bu virüse maruz kalmaları halinde onları koruyabileceğini ortaya koydu.

COVID-19 hastalığının ilk görüldüğü Çin’in Vuhan kentindeki Alman-Çin ortak laboratuvarının çalışmaları kapsamında koronavirüse bağlı hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş 327 kişi incelendi. Hastaların iyileştikten sonraki antikor seviyeleri altı ay boyunca takip edildi ve altı ay sonunda hastaların yüzde 80’indeki biyolojik olarak aktif antikorların onları yeniden aynı virüsten hastalanmalarına karşı bağışıklık sağlayabileceğini gösterdi.

Henüz yayınlanmamış bu araştırma için seçilen 327 kişinin hepsi hafif veya ağır semptomlar göstermiş ve hastalığı hastanede tedavi görerek atlatmış.

Araştırmayı yürütenlerden Essen Üniversitesi Hastanesi Viroloji Enstitüsü Direktörü Ulf Dittmer, çalışmaları sonucunda koronavirüse karşı antikor oluşumunun diğer viral hastalıklardan bilinenlerle örtüştüğünü ifade etti. Belirli bir virüse karşı vücudun antikor üretmesinin genellikle hızlı bir şekilde başladığını, ardından kandaki antikor seviyesinin zirveye ulaştığını, daha sonra tekrar inişe geçtiğini ve sonunda belirli bir noktada stabil bir düzeyde seyrettiğini belirten Dittmer, Vuhan’da incelenen iyileşmiş hastaların son iki ile üç aylarında antikor seviyelerinin göreli olarak istikrarlı bir seviyede devam ettiğini söyledi.