Araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı burun

Yeni bir araştırma, özellikle burundaki iki özel hücrenin yeni tip koronavirüs SARS-CoV-2'nin vücuttaki başlangıç ​​enfeksiyon noktası olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları, burunda mukus üreten goblet ve siliyer hücrelerinin, koronavirüsün hücrelerimize girmek için kullandığı en önemli iki proteinin yoğun konsantrasyonuna sahip olduğunu buldu. Araştırmanın sonuçları 23 Nisan'da Nature Medicine adlı dergide yayımlandı.

Araştırma ekipleri, virüsün yayılmak için kullandığı ACE2 ve TMPRSS2 adlı proteinleri hangi hücrelerin içerdiğini ortaya çıkarmak için akciğer, burun, göz, bağırsak, kalp, böbrek ve karaciyer hücreleri üzerinde incelemeler yaptı.

İngiliz WellcomeSangerEnstitüsü’nden araştırmanın sonuçlarını kaleme alan yazarlardan WaradonSungnak "Araştırma, burunda mukus üreten goblet ve siliyer hücrelerin, bu iki proteinin en yüksek konsantrasyonlarına sahip hücreler olduğunu ortaya koydu" diye konuştu. Sungnak "Bu da, bu hücrelerin virüsün birincil enfeksiyon yolunu oluşturduğu anlamına geliyor" açıklamasında bulundu.