HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı burun

Araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı burun

DÜNYA HABERLERİ  | 23.04.2020 19:28 | Son Güncelleme

Farklı ülkelerden birçok bilim insanın yaptığı ortak bir araştırmaya göre, özellikle burundaki iki hücre tipi, yeni tip koronavirüsün vücuda ana giriş kapısını oluşturuyor.

Araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı burun

Yeni bir araştırma, özellikle burundaki iki özel hücrenin yeni tip koronavirüs SARS-CoV-2'nin vücuttaki başlangıç ​​enfeksiyon noktası olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları, burunda mukus üreten goblet ve siliyer hücrelerinin, koronavirüsün hücrelerimize girmek için kullandığı en önemli iki proteinin yoğun konsantrasyonuna sahip olduğunu buldu. Araştırmanın sonuçları 23 Nisan'da Nature Medicine adlı dergide yayımlandı.

Araştırma ekipleri, virüsün yayılmak için kullandığı ACE2 ve TMPRSS2 adlı proteinleri hangi hücrelerin içerdiğini ortaya çıkarmak için akciğer, burun, göz, bağırsak, kalp, böbrek ve karaciyer hücreleri üzerinde incelemeler yaptı.

İngiliz WellcomeSangerEnstitüsü’nden araştırmanın sonuçlarını kaleme alan yazarlardan WaradonSungnak "Araştırma, burunda mukus üreten goblet ve siliyer hücrelerin, bu iki proteinin en yüksek konsantrasyonlarına sahip hücreler olduğunu ortaya koydu" diye konuştu. Sungnak "Bu da, bu hücrelerin virüsün birincil enfeksiyon yolunu oluşturduğu anlamına geliyor" açıklamasında bulundu.

Araştırmaya Almanya‘dan katılan Max Delbrück Merkezi, söz konusu iki proteinin, gözdeki kornea hücreleri ile bağırsak mukozasında da bulunduğunu bildirdi. Bunun virüsün bir başka enfeksiyon yolunun da göz olduğu anlamına geldiği belirtildi. Ayrıca virüsün dışkı yoluyla ve ağızdan yutarak da bulaşma potansiyeli olduğu kaydedildi.

Bununla birlikte araştırmaya göre COVID-19 hastalarının yüzde 20’si çeşitli kalp sorunlarından muzdarip. Koronavirüsün kalpte de yerleştiği noktalar bulundu. Ancak virüsün doğrudan kalbe zarar mı verdiği yoksa bunun bir ikincil bir efekt mi olduğu, henüz netlik kazanmadı.

Araştırma, Almanya’dan Max Delbrück Moleküler Tıp Merkezi (MDC), İngiltere’den Wellcome Sanger Enstitüsü, ABD’den HumanCellAtlasLung BiologicalNetwork, Fransa’dan Cote d'Azur Üniversitesi ve Hollanda’dan Groningen Üniversite Hastanesi’nden bilim insanları tarafından yapıldı.

DW,dpa/BD,EC

©Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
İtalya'da bir ilk! İşte koronada son durumİtalya'da bir ilk! İşte koronada son durum
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor

En Çok Okunan Haberler

Gemilerimizin tehdit edilmesi halinde vuracağız

Gemilerimizin tehdit edilmesi halinde vuracağız

Ali Babacan'ın 23 Nisan paylaşımına tepki yağdı! Yeni mesaj

Ali Babacan'ın 23 Nisan paylaşımına tepki yağdı! Yeni mesaj

'Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim'

'Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim'

Canlı yayın kazası! Kamerayı çevirince...

Canlı yayın kazası! Kamerayı çevirince...

23 Nisan'ı işaret etmişti! Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan aşı açıklaması

23 Nisan'ı işaret etmişti! Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan aşı açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik Türkiye açıklaması!

Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Koronavirüs kabusunda kritik eşik aşıldı!

Koronavirüs kabusunda kritik eşik aşıldı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Macron: Çin'de Kovid-19'la ilgili bilmediğimiz şeyler oldu

Macron: Çin'de Kovid-19'la ilgili bilmediğimiz şeyler oldu

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

Diğer Haberler
Fransa'da koronavirüsten 516 can kaybı daha

Fransa'da bilanço ağırlaşıyor!

ABD'deki yaşlı bakımevlerinde Kovid-19 dramı: 10 bin 217 can kaybı

ABD'deki yaşlı bakımevlerinde Kovid-19 dramı: 10 bin 217 can kaybı

İtalya'da koronavirüsten 464 can kaybı daha

İtalya'da bir ilk! İşte koronada son durum

ABD Başkanı Donald Trump'tan Ramazan mesajı

ABD Başkanı Donald Trump'tan Ramazan mesajı

Koronavirüsten habersiz 25 günü okyanusta geçirdiler

Koronavirüsten habersiz 25 günü okyanusta geçirdiler

ABD ve İngiltere'de son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı

ABD ve İngiltere'den korkunç rakamlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.