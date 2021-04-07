Araştırma: Koronayı atlatanlar psikolojik ve nörolojik sorun yaşıyor

Hastalarda en sık anksiyete bozukluğu ve ani duygu değişimi görüldü.İngiltere'de yayınlanan Lancet Psychiatry adlı tıp dergisinde yer alan son bir araştırmaya göre Covid-19 hastaları solunum yolu rahatsızlıkları olan diğer hastalara göre daha fazla nörolojik ve psikolojik sorunlar yaşıyor.

Araştırmanın yazarlarından Oxford Üniversitesi'nden Max Taquet "Elde ettiğimiz sonuçlar beyin hastalıkları ya da psikiyatrik bozuklukların grip veya solunum yolları rahatsızlıklarına göre Covid-19 sonrasında daha sık rastlandığını ortaya koydu" dedi. Ancak araştırmada bunun nedeni tespit edilemedi.

Araştırmada çoğu ABD'de bulunan 236 bin 379 koronavirüs hastasının verileri incelendi. Hastalığı atlattıktan sonra altı ay içerisinde bu hastaların yüzde 34'ünde anksiyete bozukluğu veya ani duygu değişimleri tespit edildi.

Analiz edilen bütün hastalarda en fazla rastlanan sorunlar yüzde 17 ile anksiyete bozukluğu veya yüzde 14 ile ruh hali değişikliği. Bunun dışında hastaların yüzde 5'inde uyku bozukluğu, yüzde 2,1'inde tromboz sonucu kalp krizi ve yüzde 0,6'sında beyin kanaması tespit edildi.