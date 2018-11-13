HABER

Araştırma: Kuzey Kore füze üslerini gizliyor

13.11.2018 11:58 | Son Güncelleme

Bir Amerikan düşünce kuruluşu Kuzey Kore'nin en az 13 gizli nükleer füze tesisinin bulunduğunu öne sürdü.

Araştırma: Kuzey Kore füze üslerini gizliyor

Pyongyang, Amerikan yaptırımları kaldırılmadığı takdirde nükleer programını yeniden başlatacağını duyurmuştu.Kuzey Kore'nin 20 civarında olduğu tahmin edilen gizli füze tesislerinden 13'ünün yerinin ABD'li uzmanlar tarafından tespit edildiği öne sürüldü. Söz konusu tesislerde nükleer başlık taşıyabilen hareketli füzelerin muhafaza edildiğini bildiren "Center of Strategic and International Studies (CSIS)" adlı düşünce kuruluşu, Pyongyang yönetiminin gizli tuttuğu füze tesislerinin sayısının 20 olabileceğini duyurdu.

CSIS'in Kuzey Kore programı bölüm başkanı Victor Cha New York Times gazetesine yaptığı açıklamada "tesislerin kullanılamaz duruma getirilmişe benzemediğini" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un 12 Haziran'da Singapur'da bir araya geldikleri zirvenin ardından iki liderin Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varıldığı açıklanmıştı.

Buluşmanın ardından Kuzey Kore'nin deneme tesislerinden biri tahrip edilmiş ve Pyongyang yönetimi füze denemelerini durdurmuştu.

CSIS'in raporunda Kuzey Kore'nin dağlık bölgelerindeki yer altı tesislerinde gizlenen nükleer başlıklı füzelerin kısa zamanda tünellerden çıkarılıp fırlatma sahasına ulaştırılabilecek şekilde planlandığı belirtiliyor. Bu tesislerden birinin Güney Kore başkenti Seul'un 135 kilometre kadar kuzeybatısında bulunduğuna da raporda yer veriliyor.

Daha fazlasını okumak için - Seul: Trump ile Kim tekrar buluşacak

Nükleer silahsızlanma görüşmeleri durma noktasında

Araştırmada, uydudan çekilen görüntüler ve Kuzey Kore'den firar edilenlerle yapılan mülakatlar ile istihbarat ve hükümet üyeleri ile yapılan görüşmeler değerlendirildi.

Kuzey Kore'nin bütün nükleer silahlarının imhasını talep eden ABD silahsızlanma tamamlanana kadar bu ülkeye uyguladığı yaptırımları sürdüreceğini açıklamıştı. Pyongyang yönetimi ise karşılıksız silahsızlanmayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Daha fazlasını okumak için: Kuzey Kore'den tarihi karar: Nükleer denemeleri durduruyoruz

Pyongyang yönetimi kısa süre önce, ekonomik yaptırımlara son verilmediği takdirde nükleer programın yeniden başlatılacağı tehdidinde bulunmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yüksek düzey Kuzey Kore temsilcileri ile yapacağı görüşme buluşmaya kısa süre kala iptal edilmişti.

Amerikan düşünce kuruluşu CSIS'in raporunda, füze fırlatma sahası olarak kullanılmadığına işaret edilen tesislerin Kuzey Kore ile ABD arasında varılacak muteber ve kanıtlanabilir bir anlaşma çerçevesinde teftiş edilmesi gerektiği vurgulandı.

DW, afp/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kira ödemekten bıktı artık teknede yaşıyor Kira ödemekten bıktı artık teknede yaşıyor
Kargo paketinden öyle bir şey çıktı ki!Kargo paketinden öyle bir şey çıktı ki!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı! 'Görevden alın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak

SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran matematik sorusu! 'Bir çikolata ve bir sakızın fiyatı 11 liraysa...'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran matematik sorusu! 'Bir çikolata ve bir sakızın fiyatı 11 liraysa...'

Yerel seçim anketlerinde son durum: AK Parti hiç olmadığı kadar geride

Yerel seçim anketlerinde son durum: AK Parti hiç olmadığı kadar geride

Erdoğan'dan tartışma yaratan uçağın içinden ilk fotoğraf! Genişliği dikkat çekti

Erdoğan'dan tartışma yaratan uçağın içinden ilk fotoğraf! Genişliği dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı başlattı! Korkunç fotoğraflar

İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı başlattı! Korkunç fotoğraflar

Vajinam genişledi dedi, eski sevgilisine dava açtı

Vajinam genişledi dedi, eski sevgilisine dava açtı

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genelevde yeni zorunluluk! Önce sohbet, sonra seks

Genelevde yeni zorunluluk! Önce sohbet, sonra seks

Yanlış teşhis küçük çocuğu bu hale getirdi!

Yanlış teşhis küçük çocuğu bu hale getirdi!

Kira ödemekten bıktı artık teknede yaşıyor

Kira ödemekten bıktı artık teknede yaşıyor

Kargo paketinden öyle bir şey çıktı ki!

Kargo paketinden öyle bir şey çıktı ki!

İki yıl boyunca çocuğunu bagajda saklayan anne hakim karşısında

İki yıl boyunca çocuğunu bagajda saklayan anne hakim karşısında

Sevimli köpek, 80 gündür sahibinin öldüğü yerde bekliyor

Sevimli köpek, 80 gündür sahibinin öldüğü yerde bekliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.