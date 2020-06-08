Araştırma: Maske virüsün yayılmasını önlüyor

Almanya'da maske zorunluluğu getiren ilk kent olan Jena’da diğer kentlere göre vaka sayısı daha yavaş arttı.Almanya'da gerçekleştirilen araştırmaya katılan Mainz'daki Johannes Gutenberg Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, alışveriş veya toplu ulaşım araçlarında kumaştan yapılan koruyucu maske kullanımının, koronavirüsün yayılmasının önlenmesine katkı sağladığı belirtildi.

Araştırma, ağız ve burun maskelerinin konuşurken hava akışını engellediği ve bu şekilde enfeksiyon içeren parçacık ve damlacıkların havaya yayılmasını önlediği yönündeki salgın hastalıkları ve viroloji uzmanlarının tahminlerini doğrulamış oldu.

Zorunlu maske uygulaması

Araştırmada, Almanya'nın diğer şehirlerine göre daha erken maske zorunluluğu getiren Jena ile zorunlu maske uygulamasını daha geç hayata geçiren kentlerde enfeksiyon sayılarının gelişimi karşılaştırıldı.

Thüringen eyaletinin Jena kenti, 6 Nisan'da kamuya açık alanlarda koruyucu maske zorunluluğu getirerek, Almanya'da bu uygulamayı başlatan ilk büyük kent olmuştu. Koruyucu maske zorunluluğu ile kentte koronavirüs vakalarının sayısı yavaş bir şekilde artış göstermişti.