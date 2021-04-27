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Araştırma: Oral ilaçlar ve boğaz spreyleri bulaşma ihtimalini azaltıyor

27.04.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Singapurlu bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan oral bir ilacın ve antiseptik bir boğaz spreyinin yeni tip koronavirisün (Covid-19) yüksek bulaş ortamlarında yayılmasını etkili şekilde azalttığını ortaya koydu

Araştırma: Oral ilaçlar ve boğaz spreyleri bulaşma ihtimalini azaltıyor

The Economic Times’ın haberine göre, Mayıs 2020'de başlayan klinik araştırmaya, Singapur’da Tuas South Dormitory sanayi bölgesinde bulunan 3 binden fazla göçmen işçi katıldı.

6 haftalık süreç boyunca karantinaya alınan işçilere "Povidon" iyot boğaz spreyi ve reçete ile satılan "hidroksiklorokin" isimli ilaç verildi.

Klinik denemelere katılan 21 ila 60 yaşları arasında bulunan 3 bin 37 kişinin 6 hafta sonunda yarısından fazlasının virüse yakalandığı belirtildi.

COVID-19'UN YAYILMA HIZINI AZALTIYOR

Boğaz spreyi kullananların virüse yakalanma oranının yüzde 46, hidroksiklorokin kullananların ise yüzde 49 olduğu ortaya konuldu.

Sıtma tedavisinde kullanılan bu ilaçların yüksek bulaş ortamlarında Covid-19’un yayılma hızını azalttığı bilgisi paylaşıldı.

Bilim insanları, bulaşma riskinde Povidon iyot spreyin yüzde 24’lük, hidroksiklorokinin ise yüzde 21’lik bir azalma sağladığını açıkladı.

Araştırmanın, "Covid-19’un yayılmasını azaltmada önleyici tedavinin etkili olduğunu gösteren ilk çalışma" olduğu kaydedildi.

Uzmanlar, bu tür bir önleyici tedavinin yolcu gemileri, hapishaneler ve mülteci kampları gibi virüsün bulaşma riskinin yüksek olduğu yerlerde kullanılabileceğini vurguladı.

Çalışma, "International Journal of Infectious Diseases"de yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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