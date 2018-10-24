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Araştırma - Organik besinler kansere karşı koruyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.10.2018 12:17 | Son Güncelleme

Fransa’da yapılan geniş çaplı bir araştırmanın sonuçları, organik besin tüketenlerin, organik besin tüketmeyenlere göre kansere yakalanma riskinin daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Sibel Deniz / İstanbul, 24 Ekim (DHA) - Fransa’da yapılan geniş çaplı bir araştırmanın sonuçları, organik besin tüketenlerin, organik besin tüketmeyenlere göre kansere yakalanma riskinin daha düşük olduğunu ortaya koydu.
Medicaldaily'nin haberine göre, aynı zamanda kanser ve organik besin tüketimi arasındaki bağlantının ne kadar güçlü olduğunu araştıran ekip, Fransa’da yaklaşık 70 bin yetişkinin beslenme alışkanlıklarını inceledi.
Araştırma ekibi insanları, beslenme düzenlerinde organik besin bulundurma sıklığına göre sınıflandırdı. Bu sınıflandırma sadece meyve ve sebze temel alınarak yapılmadı aynı zamanda, yağlar, et, balık, tüketime hazır besinler, yumurta, tahıl, baklagiller, besin takviyeleri ve diğer ürünlerde temel alındı.
Araştırmalar, yaklaşık dört-beş yıl sonra yeniden yapıldı ve genel sonuçlara göre, organik besinleri en çok tüketenler arasında kansere yakalanma riskinin yüzde 25 daha az olduğu anlaşıldı.
Belirli çeşit kansere yakalanma riski incelendiğinde ise, Hodgkin dışı lenfoma ve menapoz sonrası göğüs kanserine yakalanma riski sırasıyla yüzde 73 ve yüzde 21 daha az olarak saptandı.
Araştırmanın sonuç bölümünde, tarım ilacı kalıntılarına daha az maruz kalmanın, organik besin tüketiminin kanser riskini azaltmasıyla ilişkili olabileceği belirtilerek, "Bulgularımız henüz doğrulanmasa da, halkı organik besin tüketimine teşvik etmek kanser önlemeye karşı umut vaat eden bir strateji olabilir" denildi.
Medicaldaily'nin haberinde, "Organik besin tüketenlerin genel olarak da daha sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olduğunu belirtmekte yarar var; çünkü, bu gözlemsel bir araştırma ve bulgular henüz daha ilk aşamada. Kısaca organik ürünlerin doğrudan kanser riskinin azalmasından sorumlu olduğu henüz kanıtlanmış değil" denildi.

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