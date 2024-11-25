Araştırma ortaya koydu! Bu yiyecekler depresyon ve kaygıya neden oluyor

Colorado Boulder Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, yüksek yağlı yiyeceklerin bağırsak bakterilerini bozabileceğini, davranışları değiştirebileceğini ve bağırsak-beyin ilişkisine bağlı olarak kaygıyı artırabileceğini gösterdi.

FARELER ÜZERİNDE DENEY YAPILDI

Profesör Christopher Lowry ve ekibi, yüksek yağlı diyetlerin etkilerini anlamak için ergen fareler üzerinde bir deney yaptı. İki gruba ayrılan farelerin ilk grubuna, yaklaşık yüzde 11 yağ içeren standart bir diyet verilirken, diğer grup doymuş hayvansal yağlardan oluşan yüzde 45 yağ içeren yüksek yağlı bir diyetle beslendi.

STRES VE KAYGI İLE İLİŞKİLİ

Araştırmacılar, dokuz hafta boyunca farelerin bağırsak bakterilerini dışkı örnekleri aracılığıyla izleyip, davranışlarını değerlendirdiler. Araştırma sonucunda yüksek yağlı diyetlerle beslenen farelerin, kontrol grubuna kıyasla daha fazla kilo aldığı tespit edildi. Yüksek yağlı diyetle beslenen farelerin, özellikle dorsal rafe çekirdeği olarak bilinen beyin sapı bölgesinde, serotonin üretimi ve sinyallemesinde rol oynayan üç genin daha yüksek ekspresyonu taşıdığı gözlendi. Bu alanın stres ve kaygı ile ilişkili olduğu belirtildi.

İNSAN VÜCUDUNU OLUMSUZ ETKİLİYOR

Bilim insanları, bu çalışmanın diyet, bağırsak sağlığı ve zihin arasındaki karmaşık ilişkiyi ortaya koyduğunu açıkladı. Karbonhidrat ve yağ oranı yüksek yiyeceklerin, kısa süreli rahatlık sağlasa da kaygı ve depresyona neden olduğu ayrıca genel sağlık üzerindeki uzun vadeli etkilerinin insan vücudunu olumsuz etkilediği aktarıldı.

Dengeli beslenmeyi tercih etmenin hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı korumak için önemli olduğunu belirten uzmanlar, sağlıksız yağlar içeren besinlerin, kronik hastalıklarla ilişkilendirildiğini de bildirdi. Ayrıca bu tür yiyeceklerin, bağırsak sağlığını ve kaygıyı etkilemenin dışında, vücutta iltihaba neden olabileceği ifade edildi.

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır