Araştırma: Pandemi kısıtlamaları iklimi etkilemeyecek

Araştırmanın sonuçları, pandemi kısıtlamalarının etkisinin sanıldığı kadar büyük olmayacağını ortaya koyuyor.Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünya genelinde uygulanan kısıtlamaların atmosfere zararlı sera gazının emisyonunda azalmaya yol açarak iklim değişikliği üzerinde de olumlu etkileri olabileceği görüşü pandeminin başından bu yana dile getiriliyor. Ancak yeni yapılan bir araştırmanın sonuçları bu görüşü savunanları hayal kırıklığına uğratacak nitelikte.

Kanada İklim Modelleme ve Analiz Merkezi (CCma) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünya genelinde uygulanan kısıtlamalar atmosfere zararlı sera gazı emisyonunda gözle görülür bir azalmaya neden olmuş olsa da kısıtlamaların iklim değişikliği üzerindeki etkisi uzun dönemde "az" hatta "kanıtlanamayacak derecede az" olacak. Sonuçları "Science Advances" dergisinde yayımlanan araştırma ile ilgili olarak araştırmacılar "Elde ettiğimiz sonuçlar, kısıtlamaların kısa bir süre mevcut olması halinde emisyondaki büyük bir azalmanın dahi iklim üzerinde küçük hatta kanıtlanamayacak derecede etkisi olacağını gösteriyor" dedi.