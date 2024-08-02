HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Son anket paylaşıldı! Erdoğan'ı geride bıraktı... Mansur Yavaş ve Özgür Özel detayı dikkat çekti!

Son anket paylaşıldı! Erdoğan'ı geride bıraktı... Mansur Yavaş ve Özgür Özel detayı dikkat çekti!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
02.08.2024 09:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de en beğenilen siyasetçi sizce kimdir? Bu soru vatandaşlara soruldu. ASAL Araştırma'nın 10-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği araştırmaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en çok sevilen 2. siyasetçi oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu araştırmada 3. sıraya yerleşirken 1. sıradaki siyasetçi %20.7 oy aldı. İşte listenin tamamı!

Son anket paylaşıldı! Erdoğan'ı geride bıraktı... Mansur Yavaş ve Özgür Özel detayı dikkat çekti!

ASAL Araştırma, en beğenilen siyasetçi anketinin Temmuz sonuçlarını açıkladı. Araştırma, 26 ilde 10-17 Temmuz tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri toplam 2000 kişiyle gerçekleştirildi. Araştırmada, katılımcılara “Türkiye’de en beğendiğiniz siyasetçi kimdir?” sorusu soruldu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

Yerel seçim sonuçlarının ardından alınan başarılı tabloda büyük pay sahibi olan Özgür Özel'in yükselişi de gözlerden kaçmadı.

Özel %10.4 oy oranıyla en çok sevilen 4. siyasetçi oldu.

YAVAŞ İLK SIRADA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bırakarak listede birinci sırada yer aldı.

Yavaş %20.7 oy aldı.

İŞTE LİSTE!

2000 kişinin katıldığı araştırmanın sonuçları ilgi uyandırdı. İşte o liste!

Türkiye'de en beğendiğiniz siyasetçi kimdir?

-Mansur Yavaş:%20.7

-Recep Tayyip Erdoğan:%18.8

-Ekrem İmamoğlu:%14.5

-Özgür Özel:%10.4

-Hakan Fidan:%4.2

-Devlet Bahçeli:%3.5

-Ali Yerlikaya:%3.1

-Selahattin Demirtaş:%3.0

-Fatih Erbakan:%2.6

-Ümit Özdağ:%2.2

-Müsavat Dervişoğlu:%1.3

-Kemal Kılıçdaroğlu:%0.8

-Diğer:%1.7

-Beğendiğim bir siyasetçi yoktur:%13.2

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu anket erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Vekillerin bu pozuna tepki gösterdi! Soruşturma başlatıldı

Vekillerin bu pozuna tepki gösterdi! Soruşturma başlatıldı

Arda Güler'e maç esnasında uyarı! ''Bunu bidaha yapma!''

Arda Güler'e maç esnasında uyarı! ''Bunu bidaha yapma!''

Instagram çöktü sanıldı! Gerçek ortaya çıktı

Instagram çöktü sanıldı! Gerçek ortaya çıktı

İzmir'deki insan kasabı her şeyi itiraf etti

İzmir'deki insan kasabı her şeyi itiraf etti

Bir belediyede daha haciz işlemi başlatıldı! "Bizim zaten paramız yok"

Bir belediyede daha haciz işlemi başlatıldı! "Bizim zaten paramız yok"

Abdullatif Şener'in oğlu sanıldı: Gerçek ise bambaşkaydı

Abdullatif Şener'in oğlu sanıldı: Gerçek ise bambaşkaydı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Süper Tasarruf Haftası başladı! Gıdadan hijyene onlarca üründe avantajlı fiyatlar

Süper Tasarruf Haftası başladı! Gıdadan hijyene onlarca üründe avantajlı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.