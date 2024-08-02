Son anket paylaşıldı! Erdoğan'ı geride bıraktı... Mansur Yavaş ve Özgür Özel detayı dikkat çekti!

ASAL Araştırma, en beğenilen siyasetçi anketinin Temmuz sonuçlarını açıkladı. Araştırma, 26 ilde 10-17 Temmuz tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri toplam 2000 kişiyle gerçekleştirildi. Araştırmada, katılımcılara “Türkiye’de en beğendiğiniz siyasetçi kimdir?” sorusu soruldu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

Yerel seçim sonuçlarının ardından alınan başarılı tabloda büyük pay sahibi olan Özgür Özel'in yükselişi de gözlerden kaçmadı.

Özel %10.4 oy oranıyla en çok sevilen 4. siyasetçi oldu.

YAVAŞ İLK SIRADA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bırakarak listede birinci sırada yer aldı.

Yavaş %20.7 oy aldı.

İŞTE LİSTE!

2000 kişinin katıldığı araştırmanın sonuçları ilgi uyandırdı. İşte o liste!

Türkiye'de en beğendiğiniz siyasetçi kimdir?

-Mansur Yavaş:%20.7

-Recep Tayyip Erdoğan:%18.8

-Ekrem İmamoğlu:%14.5

-Özgür Özel:%10.4

-Hakan Fidan:%4.2

-Devlet Bahçeli:%3.5

-Ali Yerlikaya:%3.1

-Selahattin Demirtaş:%3.0

-Fatih Erbakan:%2.6

-Ümit Özdağ:%2.2

-Müsavat Dervişoğlu:%1.3

-Kemal Kılıçdaroğlu:%0.8

-Diğer:%1.7

-Beğendiğim bir siyasetçi yoktur:%13.2