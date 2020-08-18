Araştırma: Salgın döneminde çocuklarda diyabet vakaları arttı

Araştırmaya göre, salgın döneminde Tip 1 diyabet tanısı konan çocukların sayısı arttı.İngiltere'de yapılan bir araştırma COVID-19 salgınının en yoğun olduğu dönemde Tip 1 diyabet teşhisi konan çocukların sayısının geçen yıla kıyasla neredeyse iki kat arttığını ortaya koydu. Bu artış ile iki hastalık arasında bağlantı olabileceğine işaret eden bilim insanları, ancak daha kesin bir sonuca ulaşmak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Sonuçları Diabetes Care dergisinden yayımlanan araştırmada, salgının birinci dalgası sırasında Londra'daki hastanelerde Tip 1 diyabet teşhisi konulan 30 çocuğa ait bulgular incelendi. Bu dönemde, geçen yıllara kıyasla Tip 1 diyabet teşhisi konan çocukların sayısının neredeyse iki katına çıktığı tespit edildi. Araştırmada, bu çocuklardan 21'i COVID-19 veya antikor testine tabii tutuldu. 21 çocuktan beşinin koronavirüs testi positif çıktı.

Araştırmayı yürüten Londra'daki Imperial College uzmanları araştırmanın kapsamının dar olmasına rağmen, bunun çocuklarda teşhisi yeni konulan Tip 1 diyabet ile COVID-19 arasındaki muhtemel bağlantıya işaret ettiğini vurgulayarak, doktorların bu bağlantıyı gözönünde bulundurması gerektiğini belirtti.