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Araştırma: Sigara bırakıldığında akciğer kendi kendini iyileştiriyor

30.01.2020 03:41 | Son Güncelleme

Yeni bir araştırma, sigara içmenin bırakılması halinde, akciğerlerin sigara içmekten kaynaklanan ve kansere yol açan genetik mutasyonu tersine çevrilebildiğini ortaya koydu. Bu iyileştirici etkiler, 40 yıl boyunca günde 1 paket sigara içmiş insanlarda dahi gözlendi.

Araştırma: Sigara bırakıldığında akciğer kendi kendini iyileştiriyor

Bilim insanları, akciğerlerinizin sigara içmenin yol açtığı sağlığa zararlı etkileri tersine çevirebildiğini söylüyor, ancak bir şartla, sigara içmeyi bırakırsanız…

Nature dergisinde yayımlanan bir araştırma, sigara içmenin bırakılması halinde, akciğerlerin sigara içmekten kaynaklanan ve kansere yol açan genetik mutasyonu tersine çevirebildiğini ortaya koydu.

Şimdiye kadar akciğer kanserine yol açan genetik mutasyonların kalıcı olduğu düşünülüyordu.

Son araştırma, genetik mutasyona uğramamış olan az sayıdaki hücrelerin akciğerleri tamir edebildiğini ortaya koydu.

Az sayıdaki hücrenin genetik mutasyona uğramamayı nasıl başardığı henüz bilinmiyor.

Ancak araştırmaya göre sigara içme alışkanlığı bırakıldığında, bu sağlıklı hücreler büyüyerek, akciğerdeki zarar görmüş hücrelerin yerine geçiyor.

akciğer

'40 yıl boyunca sigara içenlerde daha iyileştirici etkiler gözleniyor'

Bu iyileştirici etkiler, 40 yıl boyunca günde 1 paket sigara içmiş insanlarda dahi gözlendi.

Wellcome Sanger Enstitüsü'nden Doktor Peter Campbell, "Kaydadeğer sonuçlardan biri, 40 yıl boyunca sigara içtikten sonra sigarayı bırakan hastalarda bile, hücrelerin tütünün zararlı etkilerine hiç maruz kalmamış gibi yenilenebilmesiyedi" diyor.

Tütünde bulunan binlerce kimyasal, akciğer hücrelerindeki genetiği bozuyor ve onları yavaş yavaş sağlıklı hücreden kanserli hücreye dönüştürüyor.

Araştırma, sigarayı bırakan kişilerin hücrelerinin yüzde 40'a kadar varan bir kısmının, hiç sigara içmemiş kişilerin hücreleri kadar sağlıklı olduğunu gösterdi.

Bilim insanları şimdi akciğerin ne kadarlık bir kısmının iyileştiği üzerinde çalışıyor.

Araştırma, kılcal damarlar arasında oksijen ve karbondioksit değişimini sağlayan alveoller gibi küçük yapılar yerine ana havayolları üzerine odaklanıyor.

https://www.youtube.com/watch?v=38WgvQg-d5M

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