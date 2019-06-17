Araştırma: Sığınmacılara yönelik şüpheler artıyor

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü nedeniyle yapılan uluslararası bir araştırma, özellikle Almanya’da sığınma ve uyum konularına yaklaşımın ağırlıklı olarak olumsuz olduğunu ortaya koydu.

Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından 26 ülkede gerçekleştirilen ankete katılanların çoğu, ilticacıların sığınma gerekçelerine şüpheyle yaklaştığını ifade etti. Buna göre, her 10 kişiden 6’sı (katılımcıların yüzde 59‘u) ülkelerine iltica etmek isteyenlerin çoğunun aslında “mülteci“ olmadığını ve ekonomik nedenlerle sığınma başvurusunda bulundukları fikrini savundu. Dünya çapında aynı çekinceyi ifade edenlerin oranı ise yüzde 54 olarak açıklandı.

Almanya’da özellikle sığınmacıların ülkeye uyum becerileri hakkında olumsuz bir yaklaşımın hakim olduğu görüldü. Yalnızca her 3 kişiden biri (katılımcıların yaklaşık yüzde 31’i) sığınmacıların topluma uyum sağlamakta başarılı olduğunu ifade etti. İki yıl önce ise bu oran yüzde 37 olarak açıklanmıştı.

Macaristan’da sığınmacıların uyumunu "başarılı" olarak nitelendirenlerin oranı yüzde 19’da kalırken, Fransızların yüzde 17‘si, Japonların ise yalnızca yüzde 14’ü uyuma ilişkin olumlu görüş bildirdi. 26 ülkenin tamamında ise bu ortalama yüzde 38 olarak açıklandı.