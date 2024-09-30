Araştırma şirketi paylaştı! 'AK Parti'nin en sevilen milletvekilleri' kimler? Listede 10 isim yer aldı

ORC Araştırma Şirketi, 23-26 Eylül tarihleri arasında 9 bin 280 kişiyle bir anket yaptı. Yapılan araştırmada, sevilme oranı yüzde 30'un üzerinde çıkan 10 milletvekili sıralandı.

Anket sonucuna göre Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman yüzde 40,6 ile birinci sırada yer alırken, İstanbul milletvekili Erkan Kandemir yüzde 37,4 oranla ikinci sırada yer aldı.

İŞTE EN SEVİLEN 10 AK PARTİLİ MİLLETVEKİLİ

Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman: Yüzde 40,6

İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir: Yüzde 37,4

Trabzon Milletvekili Mustafa Şen: Yüzde 35,7

Bursa Milletvekili Mustafa Varank: Yüzde 35,1

Ankara Milletvekili Osman Gökçek: Yüzde 33,8

Tokat Milletvekili Özlem Zengin: Yüzde 32,2

Adana Milletvekili Ömer Çelik: Yüzde 31,6

İzmir Milletvekili Ceyda Çankırı: Yüzde 31,4

Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan: Yüzde 30,9

Adıyaman Milletvekili Yüzde 30,7Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır