Araştırma şirketinden ittifaklı-ittifaksız yerel seçim senaryoları

2019 yerel seçimi öncesinde çok farklı bir araştırma yapıldı. Polimetre.com’un kurucusu, siyasal veri analisti M. Günal Ölçer, T24’e, seçime sadece İstanbul özelinde bakıldığında farklı bir durumla karşılaşıldığını, AK Parti’nin HDP ile birlikte hareket etmesinin seçimi kazanmasına yeterken, sadece MHP ile iş birliği yapmasının seçimi kazanması için yeterli olmadığını söyledi. Ölçer, “Bu bilginin ışığı altında son olaylara baktığımızda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Biz ittifak yapmayacağız' sözlerini, bu sözlerin karşısında AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alışılmış üslubu dışında çok kibar bir şekilde 'O zaman siz bilirsiniz' sözlerini ve 'Andımız' temelinde çıkartılan tartışmanın açıklanması kolaylaşmaktadır” dedi. MHP VE İYİ PARTİ İTTİFAKSIZ HİÇBİR İL KAZANAMIYOR



Yerel seçimlere herhangi bir partiyle ittifak yoluna gitmeden siyasi partilerin tek başına katılmaları halinde ortaya çıkan sonuçlar da oldukça çarpıcı. Buna göre, İyi Parti, hiçbir il ya da ilçede kazanamıyor. MHP, sadece 4 ilçe (Kırıkkale-Sulakyurt, Erzincan-Üzümlü, Osmaniye-Toprakkale ve Şanlıurfa-Harran) dışında hiçbir ilde kazanamıyor.

AK PARTİ İTTİFAKSIZ KAÇ İL KAZANIR?



Araştırmalara göre şunları hesaplandı: HDP ittifaksız en az 12 il ve 93 ilçe,

CHP ittifaksız en az 7 en çok 16 ilde ve en az 153 en çok 223 ilçede,

AK Parti ittifaksız en az 18 il ve 320 ilçede seçim kazanabiliyor. AK Parti+MHP ittifakının kesin olarak kazanabileceği il sayısı en az 45 olarak hesaplandı. M. Günal Ölçer’in T24’e yapılan çalışmayla ilgili verdikleri bilgiler de şöyle: Günal Ölçer: Üç tane ana senaryo gurubu oluşturuldu. Bunlar şöyle: AK Parti tek başına yerel seçime girerse,

AK Parti-MHP ittifakıyla,

AK Parti-HDP ittifakıyla yerel seçimler girerse.

Bunların karşılığında oluşturulan senaryolar. CHP’nin -İYİ Parti, MHP, HDP ile ikil, üçlü hatta dörtlü ittifaklar yapabilmesi matematiksel olarak mümkündür. Bu şekilde irdelenebilecek 21 senaryodan akla yakın olanlardan 13 tanesinin iyimser ve kötümser versiyonlarını 81 il ve 972 ilçenin her biri için tek tek inceledik. Senaryolar sonunda, ittifak yapmadan İyi Parti'nin hiçbir il ya da ilçede kazanamayacağını, MHP’nin hiçbir ilde kazanamayacağını, sadece 4 ilçede (Kırıkkale-Sulakyurt, Erzincan-Üzümlü, Osmaniye-Toprakkale ve Şanlıurfa-Harran) kazanabileceğini, HDP’nin ittifaksız olarak en az 12 il ve 93 ilçede kazanacağını, CHP’nin ittifaksız olarak en az 7 en çok 16 ilde ve en az 153 en çok 223 ilçede kazanacağını AK Parti’nin ittifaksız olarak en az 18 il ve 320 ilçede seçim kazanabileceğini hesapladık. AK Parti+MHP ittifakının kesin olarak kazanabileceği il sayısını en az 45 ve illerdeki seçmen sayısını da 21 milyondan fazla olarak hesaplıyoruz.