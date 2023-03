Araştırma sonuçları şaşırtıcı! Bu içecek kan şekerini 30 dakikada düşürüyor

Diyabet, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan bir hormon olan yetersiz insülin üretiminden kaynaklanıyor. Kan şekerinin yükselmesi çok çeşitli sağlık sorunlarına sebep olabiliyor. Kan şekerini düşürmek ve dengelemek için sağlıklı beslenmenin önemi her fırsatta belirtiliyor. Antioksidan ve antienflamatuar özelliklerle dolu bir baharat, kan şekeri seviyelerinin kontrolüne yardımcı olabiliyor.

Journal of Diabetes Research'te yayınlanan araştırma, tarçın çayının postprandiyal kan şekerini 30 dakika içinde düşürebildiğini buldu. Farkında değilseniz, tokluk kan şekeri, yemekten sonraki dört saate kadar olan sürede kan dolaşımınızdaki kan şekeri konsantrasyonunun bir ölçümüdür. Ortalama postprandial kan glukoz seviyeleri, kan şekeri kontrolünde önemli bir faktör olarak kabul edilir.

ARAŞTIRMADA 30 KİŞİ İNCELENDİ

Araştırmacılar, tarçın çayının bu kan şekeri ölçümü üzerinde bir etkisi olup olmadığını araştırmak için yaşları 20 ile 53 arasında değişen, diyabetik olmayan 30 yetişkini inceledi. Gönüllüler rastgele iki gruba ayrıldı. Biri kontrol grubuydu, diğeri ise tatlı sıcak içeceğin tadını çıkardı. Ayrıca, katılımcılardan müdahaleden bir gün önce tarçın almamaları istendi.

KAN ŞEKERİ SEVİYELERİNDE ÖNEMLİ BİR AZALMA GÖRÜLDÜ

Hem kontrol hem de tarçın grubunda her katılımcıdan 30 dakika, 60 dakika, 90 dakika ve 120 dakika sonra kan örnekleri alındı. Bulgular, tarçın tozunun tüketimden 30 dakika sonra postprandial kan şekeri seviyelerinde "önemli bir azalma" sağladığı görüldü. Bu araştırma sadece şeker hastalığı olmayan insanlara odaklanırken , diğer çalışmalar da tarçın ve kan şekeri seviyeleri arasındaki umut verici bağlantıyı fark etti.

Örneğin, Archives of Biochemistry and Biophysics dergisinde yayınlanan araştırma da bu faydayı vurguladı.

YAPILAN FARKLI ARAŞTIRMALAR TARÇININ FAYDASINI DESTEKLİYOR

2007'de yapılan bir araştırma, bir porsiyon sütlaçla birlikte altı gram tarçın tüketmenin midenin boşalmasını yavaşlattığını ve ardından kan şekeri seviyelerinde ani yükselmeleri azalttığını buldu. Dahası, araştırma, tarçının tip 2 diyabetli kişilerin glikoz ve lipid profillerini iyileştirdiği sonucuna vardı. Ayrıca, Annals of Family Medicine dergisindeki 10 çalışmanın gözden geçirilmesi , günlük tarçın almanın yaklaşık dört ila 18 hafta içinde kan şekeri düzeylerini "önemli ölçüde" düşürdüğünü buldu.

DİYABET BELİRTİLERİ NEDİR?