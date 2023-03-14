HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Araştırma sonuçları şaşırtıcı! Bu içecek kan şekerini 30 dakikada düşürüyor

Araştırma sonuçları şaşırtıcı! Bu içecek kan şekerini 30 dakikada düşürüyor

14.03.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan şekerinin yükselmesine hiperglisemi deniliyor. Yükselen kan şekerine müdahale etmemek kalp, böbrek ve göz gibi organların ciddi hasar almasına sebep olabiliyor. Yükselen kan şekerini düşürmek için çeşitli yöntemler aranıyor. Yapılan araştırmalar kan şekerini düşüren oldukça etkili bir içeceği tespit etti.

Araştırma sonuçları şaşırtıcı! Bu içecek kan şekerini 30 dakikada düşürüyor

Diyabet, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan bir hormon olan yetersiz insülin üretiminden kaynaklanıyor. Kan şekerinin yükselmesi çok çeşitli sağlık sorunlarına sebep olabiliyor. Kan şekerini düşürmek ve dengelemek için sağlıklı beslenmenin önemi her fırsatta belirtiliyor. Antioksidan ve antienflamatuar özelliklerle dolu bir baharat, kan şekeri seviyelerinin kontrolüne yardımcı olabiliyor.

Ekran görüntüsü 2023-03-14 134418

Journal of Diabetes Research'te yayınlanan araştırma, tarçın çayının postprandiyal kan şekerini 30 dakika içinde düşürebildiğini buldu. Farkında değilseniz, tokluk kan şekeri, yemekten sonraki dört saate kadar olan sürede kan dolaşımınızdaki kan şekeri konsantrasyonunun bir ölçümüdür. Ortalama postprandial kan glukoz seviyeleri, kan şekeri kontrolünde önemli bir faktör olarak kabul edilir.

ARAŞTIRMADA 30 KİŞİ İNCELENDİ

Ekran görüntüsü 2023-03-14 134643

Araştırmacılar, tarçın çayının bu kan şekeri ölçümü üzerinde bir etkisi olup olmadığını araştırmak için yaşları 20 ile 53 arasında değişen, diyabetik olmayan 30 yetişkini inceledi. Gönüllüler rastgele iki gruba ayrıldı. Biri kontrol grubuydu, diğeri ise tatlı sıcak içeceğin tadını çıkardı. Ayrıca, katılımcılardan müdahaleden bir gün önce tarçın almamaları istendi.

KAN ŞEKERİ SEVİYELERİNDE ÖNEMLİ BİR AZALMA GÖRÜLDÜ

Ekran görüntüsü 2023-03-14 134459

Hem kontrol hem de tarçın grubunda her katılımcıdan 30 dakika, 60 dakika, 90 dakika ve 120 dakika sonra kan örnekleri alındı. Bulgular, tarçın tozunun tüketimden 30 dakika sonra postprandial kan şekeri seviyelerinde "önemli bir azalma" sağladığı görüldü. Bu araştırma sadece şeker hastalığı olmayan insanlara odaklanırken , diğer çalışmalar da tarçın ve kan şekeri seviyeleri arasındaki umut verici bağlantıyı fark etti.
Örneğin, Archives of Biochemistry and Biophysics dergisinde yayınlanan araştırma da bu faydayı vurguladı.

YAPILAN FARKLI ARAŞTIRMALAR TARÇININ FAYDASINI DESTEKLİYOR

Ekran görüntüsü 2023-03-14 134527

2007'de yapılan bir araştırma, bir porsiyon sütlaçla birlikte altı gram tarçın tüketmenin midenin boşalmasını yavaşlattığını ve ardından kan şekeri seviyelerinde ani yükselmeleri azalttığını buldu. Dahası, araştırma, tarçının tip 2 diyabetli kişilerin glikoz ve lipid profillerini iyileştirdiği sonucuna vardı. Ayrıca, Annals of Family Medicine dergisindeki 10 çalışmanın gözden geçirilmesi , günlük tarçın almanın yaklaşık dört ila 18 hafta içinde kan şekeri düzeylerini "önemli ölçüde" düşürdüğünü buldu.

DİYABET BELİRTİLERİ NEDİR?

Ekran görüntüsü 2023-03-14 134937

  • Normalden daha fazla işemek (özellikle geceleri)
  • Her zaman susamış hissetmek
  • Çok yorgun hissetmek
  • Kasıtsız kilo kaybı
  • Penisinizin veya vajinanızın etrafında kaşıntı veya pamukçuk olması
  • Yavaş iyileşen kesikler veya yaralar
  • Bulanık görüş
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca kişinin ölümüne sebep oluyor! Tehlike büyükMilyonlarca kişinin ölümüne sebep oluyor! Tehlike büyük
Erdoğan ve Destici arasında kritik görüşme! Açıklama geldiErdoğan ve Destici arasında kritik görüşme! Açıklama geldi
CHP'nin 'Muharrem İnce' sözleri çok konuşulacak!CHP'nin 'Muharrem İnce' sözleri çok konuşulacak!
Anahtar Kelimeler:
tarçın kan şekeri diyabet hiperglisemi kan şekeri yüksekliği Çay araştırma diyabet belirtileri hiperglisemi nedir

En Çok Okunan Haberler

Altın fiyatları gaza bastı! 1.500 TL sesleri yükseliyor...

Altın fiyatları gaza bastı! 1.500 TL sesleri yükseliyor...

İhtiyaç kredileri ile ilgili Merkez Bankası’ndan yeni karar! 70 bin lira detayı…

İhtiyaç kredileri ile ilgili Merkez Bankası’ndan yeni karar! 70 bin lira detayı…

Doğu Perinçek'in HÜDA-PAR çıkışı olay oldu! ‘Bu bir cinayettir'

Doğu Perinçek'in HÜDA-PAR çıkışı olay oldu! ‘Bu bir cinayettir'

İYİ Parti'de sürpriz istifa iddiası!

İYİ Parti'de sürpriz istifa iddiası!

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem!

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem!

Sünnet için götürülmüştü! Annesi ameliyathaneyi bastı...

Sünnet için götürülmüştü! Annesi ameliyathaneyi bastı...

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.