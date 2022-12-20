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Araştırma sonuçları şaşırtıcı: Cinsel performans için Viagra'dan daha etkili! Cinsel sorunları çözen doğal ilaç

20.12.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel sorunlar toplumda oldukça büyük problemlere neden olmaktadır. Bu sorunların konuşulmaması ve kulaktan dolma bilgilerle çeşitli tedavi yöntemlerinin uygulanması cinsel sorunların çok daha büyük bir problem olmasına neden olmaktadır. Araştırmalar her evde bulunan şifa kaynağının cinsel performansı yaygın olarak kullanılan ilaçlardan daha fazla artırabileceğini buldu.

Araştırma sonuçları şaşırtıcı: Cinsel performans için Viagra'dan daha etkili! Cinsel sorunları çözen doğal ilaç

Cinsel performansta yaşanan düşüşler birçok kişinin başına gelebiliyor. Stres, yaş, zararlı alışkanlıklar gibi etkenler cinsel performansın düşmesine ve erektil disfonksiyon denilen iktidarsızlığa neden oluyor. Bu cinsel sorunları çözmek için genellikle ilaç kullanılıyor. Ancak kullanılan ilaçlar özellikle kalp sağlığı için büyük tehlike oluşturabiliyor.

CİNSEL İKTİDARSIZLIĞI DA AZALTIYOR

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Yunanistan'da bilim insanları, zeytinyağının erkeklerin cinsel performansını artırmada Viagra'dan daha etkili bir çözüm olabileceğini ortaya koydu. Atina Üniversitesi'nin araştırmasına göre, zeytin zengini bir rejim yapmak kalpteki kan akışını güçlendirerek cinsel iktidarsızlığı da azaltıyor.

TESTOSTERON SEVİYELERİNİ YÜKSELTİYOR

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İngiltere'de yayınlanan Daily Telegraph gazetesinin haberine göre 600 erkeğin katıldığı araştırma, günde en az 9 çorba kaşığı zeytinyağı tüketenlerde iktidarsızlık riskinin diğerlerine göre daha az olduğunu gösteriyor. Bu kişilerde testosteron seviyeleri de, az zeytin tüketenlere göre yüzde 40 daha fazla.

VİAGRA YERİNE ZEYTİNYAĞI KULLANIN

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Araştırma ekibinin lideri Dr Christina Chrysohoou, uzun vadede bir erkeğin cinsel gücünü artırmak için "Viagra'ya değil zeytinyağına" başvurmasını öneriyor. Chrysohoou, "Bu, cinsel fonksiyon sorunları için ilaçsız bir çözüm. Viagra ise uzun vadeli bir çözüm değil; sadece cinsel kapasitede kısa süreli bir etki yaratıyor" diyor.

DİYABET VE OBEZİTE RİSKLERİNİ DE AZALTIYOR

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Araştırmacılara göre zeytinyağı, diyabet ve obezite gibi riskleri de sınırlıyor. Telegraph, araştırmayla ilgili 1990'larda Viagra'yı bulan ekipten Prof. Mike Wyllie'nin de görüşünü aldı.

CİNSEL PROBLEMLERİ ÇÖZMEK İÇİN YAŞAM ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİRİLMELİ

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Mike Wyllie, rejim ve yaşam tarzındaki değişikliğin cinsel fonksiyonları da etkileyeceği yönündeki mesajın geçerli olduğunu söyledi. Sertleşme bozukluklarının yaklaşık yüzde 80'inin kalp damar sağlığıyla ilintili olduğunu vurgulayan Wyllie, erkeklerin bu mesajı alacağındansa emin değil. Wyllie "Ne yazık ki toplumda halen ilaca başvurma eğilimi baskın çıkıyor. İnsanlar yaşam tarzlarını değiştirmeye yanaşmıyor" diyor.

DAMAR TIKANIKLIĞI VE DİYABET SORUNLARI ARAŞTIRILMALI

İngiliz Kalp Vakfı'ndan Julie Ward da, araştırma sonuçlarını destekliyor. "Penisteki kan damarlarının çok dar olması nedeniyle, erekte olma ya da ereksiyonu sürdürme gibi sıkıntılar, damar tıkanıklığının ilk işaretleri olabiliyor" diyen Ward şöyle devam ediyor:
"Damarların incelmesi kalp krizi ve felç riskini de artırıyor. Cinsel sağlık için damar tıkanıklığı ve diyabet gibi unsurların da erkenden araştırılması ve tedavi edilmesi gerekli."


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