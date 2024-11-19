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Araştırma sonucu ortaya çıktı: Kuruyemişler kalp ve damar sağlığını koruyor! İşte günlük yemeniz gereken miktar...

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
19.11.2024 15:49
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Dünya genelinde kuru meyve ve kabuklu meyvelerin en üst istişare platformu Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Kongresi (International Nut and Dried Fruit Council-INC), kuruyemişlerin kardiyovasküler sağlığa faydalarıyla ilgili yeni bir araştırma yayımladı.

Araştırma sonucu ortaya çıktı: Kuruyemişler kalp ve damar sağlığını koruyor! İşte günlük yemeniz gereken miktar...

Araştırma, kuruyemiş tüketiminin, farklı sağlık durumlarına sahip yetişkinlerde kan lipidleri üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Söz konusu bulguların, kardiyovasküler hastalıkların yanı sıra aşırı kilo/obezite, hipertansiyon ve dislipidemi gibi sağlık durumlarının önlenmesi ve tedavisi açısından önemli olabileceği ifade ediliyor.

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Badem, Brezilya fıstığı, kaju, fındık, makademya, pekan cevizi, çam fıstığı, antep fıstığı, ceviz ve yer fıstığı gibi çeşitli kuruyemişlerin kan lipid sonuçları üzerindeki etkisini değerlendiren 113 çalışma analiz edildi. Ortalama günlük doz, günde 45,5 gram kuruyemiş olarak belirlendi ve bu doz kuruyemiş tüketmeyen bir grup ile karşılaştırıldı. Bulgular, genel olarak kuruyemiş tüketiminin toplam kolesterol ve LDL (kötü) kolesterolde, trigliseritler ve apolipoprotein B'de ise orta düzeyde düşüşler sağladığını gösterdi. Araştırmacılar kuruyemiş tüketiminin yetişkinlerde kan lipidlerini olumlu yönde etkileyerek kardiyovasküler riskin azaltılmasına katkı sağladığını açıkladı.

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İspanya’daki Rovira i Virgili Üniversitesi'nden Prof. Jordi Salas-Salvad, “Son çalışmalar, kuruyemişlerin kardiyovasküler sağlık üzerindeki faydalarına dair güçlü kanıtlar olduğunu ortaya koydu.” şeklinde yorum yaptı.

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Toronto Metropolitan Üniversitesi'nden Dr. Stephanie Nishi ise şunları ekledi: “Bu bulgu, kuruyemişlerin sağlık açısından güçlü bir besin kaynağı olduğunu vurguluyor. Kuruyemişler, vitaminler, mineraller, lif ve sağlıklı yağların güçlü bir kombinasyonunu sunarak sağlıklı bir diyetin parçası olarak taşınabilir, doyurucu ve pratik bir atıştırmalık ya da ara öğün oluşturuyor.”

INC HAKKINDA

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INC, kabuklu ve kuru meyve endüstrisi için kurulmuş bir uluslararası şemsiye örgütü. Üyeleri arasında 80'den fazla ülkeden 850'den fazla kabuklu ve kuru meyve sektörü firması bulunuyor. INC üyeliği, dünyanın kabuklu ve kuru meyve ticaretinin yüze 85'inden fazlasını temsil ediyor. INC'nin misyonu, küresel kabuklu ve kuru meyve endüstrisinde sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmek ve kolaylaştırmak. Sağlık, beslenme, istatistik, gıda güvenliği ve kabuklu ve kuru meyvelerle ilgili uluslararası standartlar ve düzenlemeler konusunda önde gelen uluslararası kuruluş.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
kuruyemiş Kardiyolog kardiyoloji Kalp‎ damar
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