Araştırma sonucu şaşırttı: Her gün bir tane yediğinizde kanseri önleyebilirsiniz! Meyvenin rengi çok önemli

Meyve ve sebzelerin sağlık için ne kadar önemli olduğu her fırsatta belirtiliyor. Sağlıklı beslenme sadece kanseri değil birçok hastalığın oluşmasını önleyebiliyor. Newcastle ve Leeds Üniversitelerindeki bilim adamları, yaptıkları araştırmada yumurtalık, bağırsak, mide, rahim ve pankreas dahil olmak üzere belirli kanserlerin riskini artıran genetik bir durum olan Lynch sendromlu yaklaşık 1000 kişiyi inceledi.

YEŞİL MUZ KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Kanser Önleme Araştırması'nda yayınlanan bulgular, iki yıllık bir süre boyunca günlük bir dirençli nişasta takviyesi dozunun (bir yeşil muz eşdeğeri) bazı kanserleri üçte iki oranında azalttığının altını çizdi. Yulaf, tahıl, fasulye ve hafif yeşil muzda bulunabilen nişasta, vücudun çeşitli bölgelerinde bulunan kanseri yarıdan fazla azalttı.

BİRÇOK KANSER TÜRÜNDE ETKİLİ

Newcastle Üniversitesi'nden Profesör John Mathers şunları söyledi: “Dirençli nişastanın bir dizi kanseri yüzde 60'ın üzerinde azalttığını bulduk. "Etki, bağırsağın üst kısmında en belirgindi." Araştırmaya göre, ek özellikle mide, safra yolları, pankreas, özofagus ve duodenum kanserlerinde etkiliydi. Profesör Mathers şöyle açıkladı: "Üst sindirim sistemi kanserlerinin teşhis edilmesi zor olduğu ve çoğu zaman erken yakalanmadığı için bu önemlidir."

ASPİRİN BAĞIRSAK KANSERİ RİSKİNİ YÜZDE 5O ORANINDA AZALTIYOR

Dikkat çekici etkinin, ek almayı bıraktıktan sonra 10 yıl sürdüğü görüldü ve uzmanlar, dirençli nişasta bulgularının sadece Lynch sendromlu insanlar için değil, genel nüfus için de faydalı olduğunu umuyor. Aynı uzun süreli çalışmanın bir parçası olarak yayınlanan önceki araştırmalar da aspirinin kalın bağırsak kanseri riskini yüzde 50 oranında azalttığını ortaya koydu.

KANSER GELİŞTİRME OLASILIKLARI DAHA YÜKSEK

Profesör Mathers ile birlikte deneyi yürüten Newcastle Üniversitesi ve Newcastle Hospitals NHS Foundation Trust'tan Profesör Sir John Burn şunları söyledi: “20 yıldan fazla bir süre önce çalışmalara başladığımızda, kolon kanserine genetik yatkınlığı olan kişilerin bize yardımcı olabileceğini düşündük. Aspirin veya dirençli nişasta ile kanser riskini azaltıp azaltamayacağımızı test ettik. "Lynch sendromlu hastalar kanser geliştirme olasılıkları daha yüksek olduğu için yüksek risk altındadır, bu nedenle aspirinin kalın bağırsak kanseri ve dirençli nişasta diğer kanserlerin riskini yarı yarıya azaltabileceğini bulmak hayati önem taşımaktadır.

MUZUN FAYDALARI