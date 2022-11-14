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Araştırma sonucu şaşırttı: Her gün bir tane yediğinizde kanseri önleyebilirsiniz! Meyvenin rengi çok önemli

14.11.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser çağımızın en korkulan ve tehlikeli hastalığı olarak görülüyor. Kansere neden olan çok çeşitli faktörler bulunuyor. Bu konuda araştırma yapan bilim insanları kanser riskini azaltacak besinleri tespit ediyor. Son yapılan araştırmaya göre her gün yiyeceğiniz bir meyve kanseri önleyebilir.

Araştırma sonucu şaşırttı: Her gün bir tane yediğinizde kanseri önleyebilirsiniz! Meyvenin rengi çok önemli

Meyve ve sebzelerin sağlık için ne kadar önemli olduğu her fırsatta belirtiliyor. Sağlıklı beslenme sadece kanseri değil birçok hastalığın oluşmasını önleyebiliyor. Newcastle ve Leeds Üniversitelerindeki bilim adamları, yaptıkları araştırmada yumurtalık, bağırsak, mide, rahim ve pankreas dahil olmak üzere belirli kanserlerin riskini artıran genetik bir durum olan Lynch sendromlu yaklaşık 1000 kişiyi inceledi.

YEŞİL MUZ KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

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Kanser Önleme Araştırması'nda yayınlanan bulgular, iki yıllık bir süre boyunca günlük bir dirençli nişasta takviyesi dozunun (bir yeşil muz eşdeğeri) bazı kanserleri üçte iki oranında azalttığının altını çizdi. Yulaf, tahıl, fasulye ve hafif yeşil muzda bulunabilen nişasta, vücudun çeşitli bölgelerinde bulunan kanseri yarıdan fazla azalttı.

BİRÇOK KANSER TÜRÜNDE ETKİLİ

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Newcastle Üniversitesi'nden Profesör John Mathers şunları söyledi: “Dirençli nişastanın bir dizi kanseri yüzde 60'ın üzerinde azalttığını bulduk. "Etki, bağırsağın üst kısmında en belirgindi." Araştırmaya göre, ek özellikle mide, safra yolları, pankreas, özofagus ve duodenum kanserlerinde etkiliydi. Profesör Mathers şöyle açıkladı: "Üst sindirim sistemi kanserlerinin teşhis edilmesi zor olduğu ve çoğu zaman erken yakalanmadığı için bu önemlidir."

ASPİRİN BAĞIRSAK KANSERİ RİSKİNİ YÜZDE 5O ORANINDA AZALTIYOR

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Dikkat çekici etkinin, ek almayı bıraktıktan sonra 10 yıl sürdüğü görüldü ve uzmanlar, dirençli nişasta bulgularının sadece Lynch sendromlu insanlar için değil, genel nüfus için de faydalı olduğunu umuyor. Aynı uzun süreli çalışmanın bir parçası olarak yayınlanan önceki araştırmalar da aspirinin kalın bağırsak kanseri riskini yüzde 50 oranında azalttığını ortaya koydu.

KANSER GELİŞTİRME OLASILIKLARI DAHA YÜKSEK

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Profesör Mathers ile birlikte deneyi yürüten Newcastle Üniversitesi ve Newcastle Hospitals NHS Foundation Trust'tan Profesör Sir John Burn şunları söyledi: “20 yıldan fazla bir süre önce çalışmalara başladığımızda, kolon kanserine genetik yatkınlığı olan kişilerin bize yardımcı olabileceğini düşündük. Aspirin veya dirençli nişasta ile kanser riskini azaltıp azaltamayacağımızı test ettik. "Lynch sendromlu hastalar kanser geliştirme olasılıkları daha yüksek olduğu için yüksek risk altındadır, bu nedenle aspirinin kalın bağırsak kanseri ve dirençli nişasta diğer kanserlerin riskini yarı yarıya azaltabileceğini bulmak hayati önem taşımaktadır.

MUZUN FAYDALARI

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  • Beslenme düzenine muzun eklenmesi kan şekerinin düzenlenmesinde rol oynar.
  • Muz tüketimi, kalp sağlığının korunmasında önemli bir etkendir.
  • Beslenme düzenine yeterli miktarda muz eklenmesi, insülin direncinin artmasında yardımcı olur.
  • Lifli yapısında dolayı muz tüketimi, sindirim sisteminin düzenlenmesinde etkisi yapabilmektedir.
  • Böbrek sağlığında olumlu etkisi vardır.
  • Muz faydaları arasında tokluk hissi sağlaması da önemli bir avantajdır. Yarattığı tokluk hissi açlığı uzun süre bastırmada etkilidir. Bu yüzden diyetlerde rahatlıkla kullanılabilir.
  • Muz, antioksidan etki yaratarak hücrelerin oksidatif stresten korunmasında oldukça etkilidir.
  • Atletik performansın artırmasına yardımcı olan muz sporcuların da tercih ettiği besindir.
  • Muz aynı zamanda cildi de güzelleştirir.
  • Mide hastalıklarını dindirmede yardımcı olur.
  • İçerisinde bulunan potasyumdan dolayı, güçlü bir enerji kaynağıdır.
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