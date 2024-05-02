Araştırma tamamlandı: Aşırı öfke kalp krizine neden olur mu? Şaşırtıcı sonuçlar!

NBC News'in haberine göre, son dönemde gerçekleştirilen bir bilimsel araştırma, akut bir öfke nöbeti ile artan kalp krizi riski arasında bir bağlantı olduğunu ileri sürmüştü. Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezi, Yale Tıp Fakültesi, New York'taki St. John's Üniversitesi ve diğer kurumlardan araştırmacılar bunun nedenini anlamak üzere bir çalışma başlattı.

280 KATILIMCILI ARAŞTIRMA YAPILDI

Araştırmacılar 280 sağlıklı genç yetişkini topladı ve onları rastgele dört gruba ayırdı: bu gruplara sırasıyla öfke, üzüntü, endişe ve normal duygu durumları yaşatıldı. Başlamadan önce ve sonrasında 100 dakika aralıklarla araştırmacılardan kan örnekleri aldılar ve kan akışı ile basınç ölçümlerini yaptılar.

ÖFKE KALP KRİZİNİ TETİKLİYOR MU?

Çarşamba günü Amerikan Kalp Derneği Dergisi'nde yayınlanan bulgular, öfkenin kan damarı fonksiyonunu bozması nedeniyle gerçekten de kalbi etkileyebileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar, normal duygu durumundaki kişilere kıyasla öfkeli gruptaki kişilerde kan damarlarının genişleme yeteneğinin önemli ölçüde azaldığını buldu. Üzüntü ve endişe gruplarında kan damarı genişlemesi görülmedi.

KAN DAMARI GENİŞLEMESİ KALP KRİZİNİN SEBEBİ

Genişleme, kan damarlarının iç kısımlarını kaplayan endotel hücreleri tarafından düzenlenmektedir. Kan damarları genişleyip büzülerek vücudun ihtiyaç duyan bölgelerine kan akışını yavaşlatır veya artırır.

Araştırmaya göre tek sorun genişlemeydi. Kan damarlarının genişlemesindeki bozulma, atardamar duvarlarında atardamarları sertleştiren yağların ve kolesterolün plak adı verilen birikmesi olan aterosklerozun erken bir göstergesidir. Ateroskleroz koroner kalp hastalığına, kalp krizine, felce ve böbrek bozukluklarına yol açabilir.

ÖFKEYİ NASIL KONTROL EDERİZ?

Kardiyolog ve tıp profesörü Dr. Holly Middlekauff, çalışmanın sonuçlarının, doktorların kalp hastalığı ve öfke sorunları olan hastalarını yoga, egzersiz, bilişsel davranışçı terapi veya diğer yerleşik teknikler yoluyla öfkelerini yönetmeye ikna etmelerine yardımcı olabileceğini söyledi.

Araştırmaya dahil olmayan Middlekauff, "Öfkenin kalp krizlerini hızlandırdığı yaygın olarak bilinmiyor veya yaygın olarak kabul edilmiyor" dedi. "Bu çalışma, öfkenin sizin için kötü olduğu, kan basıncınızı yükselttiği ve damar sağlığında bozulma gördüğümüz teorisine biyolojik bir inandırıcılık sunuyor."





