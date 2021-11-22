HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Araştırma: Testsiz aşılılarda pozitif vakalar gözden kaçtı

Araştırma: Testsiz aşılılarda pozitif vakalar gözden kaçtı

22.11.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bir araştırmaya göre İsrail’de tam aşılıları Covid-19 testinden muaf tutan "aşı pasaportu" uygulaması birçok korona vakasının gözden kaçırılmasına neden oldu.

Araştırma: Testsiz aşılılarda pozitif vakalar gözden kaçtı

Yeni bir araştırmaya göre, İsrail'de tam aşılıların Covid-19 testinden muaf tutulması birçok korona vakasının gözden kaçırılmasına neden oldu.

Araştırma İsrail'e gelenlere Ben Gurion Havalimanı'nda aşılı aşısız ayırmadan yapılan PCR testlerine dayanıyor. Ağustos ayında yapılan testlere göre aşılı yolcularda pozitiflerin oranı aşısızlardaki oranın iki katından fazla çıktı.

Ağustos 2021'de 182 bin 696 tam aşılı yolcudan 2 bin 912'sinde korona vakasına rastlanırken 290 bin 383 aşısız yolcunun bin 878'inde korona tespit edildi. Bu sayılara göre oran olarak aşılıların yüzde 1,59'unda aşısızların ise yüzde 0,65'inde korona olduğu belirlendi.

Araştırma raporunun yazarlarından MIT Sloan School of Management Öğretim Üyesi Retsef Levi bu sonucu "sürpriz" olarak niteledi.

Son altı ay içinde iki doz Pfizer/BioNTech aşısı yaptırmış olanlar ya da güçlendirici doz almış olanlar tam aşılı, hiç korona aşısı yaptırmamış ya da ikinci dozu altı aydan önce yaptırmış olanlar ise aşısız sayılıyor.

İsrail hükümetinin tüm yetişkinlere güçlendirici doz tavsiyesinde bulunduğu Eylül ayında ise aşılı yolcularda vaka görülme oranı aşısızlardaki oranın altına indi. Eylül ayında aşılıların yüzde 0,59'unda, aşısızların ise yüzde 2,03'ünde korona vakasına rastlandı. Levi Ekim ayında ise aşılı grupta test sonucunun pozitif çıkma oranının düşük olmayı sürdürmekle birlikte yavaş yavaş tırmanışa geçtiğini söyledi.

Levi, Covid-19 test sonucunu sadece aşısızlardan istemenin "aşılı bireylerin enfeksiyondan korunmuş olduğu yönünde bir yanlış yorumu güçlendirerek potansiyel riskler ortaya çıkardığını" belirtti.

Reuters / EC, BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acil durumlarda izinleri var! Bugün başladı, 10 gün sürecekAcil durumlarda izinleri var! Bugün başladı, 10 gün sürecek
PARTNER Geceye damga vuran kombin! Yalnızca gömlekle... Geceye damga vuran kombin! Yalnızca gömlekle...
Taliban'dan kadınlara bir yasak daha!Taliban'dan kadınlara bir yasak daha!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret görüşmeleri öncesinde son kabine! Gözler kritik toplantıya çevrildi

Asgari ücret görüşmeleri öncesinde son kabine! Gözler kritik toplantıya çevrildi

Feci kaza! Uzman çavuş yanarak can verdi

Feci kaza! Uzman çavuş yanarak can verdi

BDDK'dan Türk Ticaret Bankasına onay!

BDDK'dan Türk Ticaret Bankasına onay!

1 Aralık'ta başlıyor... Cezası 846 TL

1 Aralık'ta başlıyor... Cezası 846 TL

Bakan Soylu'dan sert tepki: Ben gülmüyorum beyefendi

Bakan Soylu'dan sert tepki: Ben gülmüyorum beyefendi

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Prof. Dr. Özkaya: Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı

Prof. Dr. Özkaya: Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

Çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Sosyal medyada gündem oldu! Resmî Gazete'ye erişim sorunu

Sosyal medyada gündem oldu! Resmî Gazete'ye erişim sorunu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.