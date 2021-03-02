Araştırma: Türkiye kökenli seçmen SPD'den CDU'ya kayıyor

Almanya'da Hristiyan Demokrat Parti'ye (CDU) yakınlığıyla bilinen Konrad Adenauer Vakfı'nın (KAS) yaptırdığı kapsamlı bir araştırma, göçmen kökenlilerle Alman yerleşik toplum arasında farkların giderek kapandığını ortaya koyuyor. Bu yıl parlamento seçimlerinin yapılacağı Almanya'da araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri ise göçmen kökenlilerin oy tercihlerindeki değişimler. 2015 yılında yapılan araştırmada Sosyal Demokrat Partiye (SPD) oy veren Türkiye kökenlilerin oranı yüzde 50'yi bulurken bu oranın 2019 yılında yüzde 13'e düştüğü kaydedildi. Hristiyan Demokrat Birlik/Hristiyan Sosyal Birlik (CDU/CSU) partilerine oy verenlerin oranı ise aynı zaman diliminde yüzde 17'den yüzde 53'e yükseldi. Klasik, muhafazakar, dindar değerler KAS Seçimler ve Sosyal Araştırmalar Birimi Başkanı Viola Neu, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada Türkiye kökenli seçmenlerin geçmişte özellikle sendikalar üzerinden sosyal demokrasiyle bağlantılı olduğunu belirterek "Ancak araştırmamız bu seçmen grubu için aynı zamanda klasik, muhafazakar, dindar değerlerin daha büyük bir önem taşıdığı yönündeki bulguları teyit etmiş oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye kökenliler için dini görüşlerin daha önemli bir rol oynadığını tespit ettiklerini belirten Neu, "Kendi inançlarına yönelik hakaretlere, kürtaja, eşcinsel evliliklere diğer gruplara göre daha eleştirel bakıyorlar. Birlik partileri muhtemelen bu tür tutumlara SPD'den daha açık bir parti olarak görülüyor" dedi. Neu, Türkiye kökenli seçmenin oy verme alışkanlıklarındaki değişimi "normalleşme süreci" olarak gördüklerini kaydetti. Oyların yüzde 20'si Sol Parti'ye Ancak araştırmaya göre Sol Parti de yüzde 20 ile Almanya'daki Türkiyeliler arasında önemli oy potansiyeline sahip. Özellikle Almanya'da sayıları bir milyona yaklaşan Türkiyeli Kürtlerin Sol Partiye oy verdiği biliniyor. Ancak Viola Neu, Die Welt'in bu yöndeki sorusuna, göçmen grupları arasında etnik alt grup sınıflaması yapmadıkları için net yanıt veremeyeceklerini belirtti. Neu, "En azından Sol Partinin özel olarak Kürtlerin tutumunu gündeme getirip destekleyen tek parti olması dikkat çekici" dedi. Araştırmada ayrıca Alman yerleşik toplum ile göçmen kökenlilerin demokrasi, ifade özgürlüğü ve temel haklar gibi alanlardaki bakış açıları da mercek altına alındı.