Araştırma: Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların sayısı açıklanandan düşük

Federal Aile Bakanlığı tarafından desteklenen Alman Entegrasyon ve Mülteci Araştırmaları Merkezi'ne (DeZIM) bağlı DeZIM Enstitüsü Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılarla ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre Türkiye'de Türk yetkililerin pek çok kez açıkladığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) de dahil olmak üzere birçok organizasyonun kayıtlarına da girdiği gibi 3 milyon 600 bin Suriyeli sığınmacı yaşamıyor.

Alman DeZIM Enstitüsü'nün araştırmasında Türkiye'de 2 milyon 700 bin ile 3 milyon arasında Suriyeli sığınmacının bulunmasının "gerçekçi" olduğu belirtildi. Araştırmanın Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve bilimsel veriler baz alınarak hazırlandığı ifade edildi.

Türkiye'de bulunan sığınmacıların sayısının hesaplanma yöntemlerinde zayıflıklar olduğu belirtilen araştırmaya göre uzun zamandır tutarlı bir kontrol ve ikamet kaydı süreci bulunmuyor.

Araştırma Suriye'ye dönen veya Avrupa'ya gidenlerin sistemden çıkarılmadığını, ayrıca yüzde 8-12 civarında Suriyelinin ilk kayıt yaptırdığı şehirden ayrıldığını ve başka bir şehirde başka bir isimle yeni bir kayıt yaptırdığını ortaya koyuyor.