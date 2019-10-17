Araştırma üniversitelerinde birincilik ODTÜ'nün

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 'araştırma' ve 'aday araştırma' üniversitelerinin 2017-2018 yıllarına ait karnelerini çıkardı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) en başarılı, Ankara Üniversitesi de performansını en çok artıran üniversite oldu.

YÖK, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 11 araştırma ve 5 aday araştırma üniversitesinin 2017 ve 2018 yıllarındaki performanslarını değerlendirdi. 'Araştırma kalitesi', 'araştırma kapasitesi', 'etkileşim ve işbirliği' olmak üzere toplam 3 boyutta ve 33 farklı kritere göre yapılan değerlendirmenin sonuçları YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda açıklandı. Toplantıya YÖK üyeleri ile araştırma ve aday araştırma üniversitelerinin rektörleri ve rektör yardımcıları da katıldı.

İLK 5 DEĞİŞMEDİ, TOPLAM PERFORMANS ARTTI

Performans değerlendirmesi için YÖK ve üniversite verilerinin yanı sıra, TÜBİTAK, Türk Patent ve Marka Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi birçok kuruluşun veri tabanlarından yararlanıldı. YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan’ın sunumuyla açıklanan sonuçlara göre 2017-2018 yıllarında en başarılı 5 üniversite sıralaması değişmedi. Birincilik açık ara ODTÜ’nün olurken, onu sırasıyla Boğaziçi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi izledi. Üniversitelerin performansları bir önceki yıla göre önemli ölçüde yükselirken, 2017 yılında 530 olan toplam puan 2018’de 614’e çıkarak yüzde 16 oranında bir artış gerçekleşti. İki yıllık dönemde, aday araştırma üniversitesi kategorisindeki Bursa Uludağ Üniversitesi hariç bütün üniversitelerin performansı 2 ila 10 puan arasında artış gösterdi. Uludağ Üniversitesi, 2017 yılında 25,8 olan puanını 2018’de 24,5’e düşürdü.