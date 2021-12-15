HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Araştırma: Uzay mühendisleri ve beyin cerrahları toplumun geri kalanından daha zeki olmayabilir

Araştırma: Uzay mühendisleri ve beyin cerrahları toplumun geri kalanından daha zeki olmayabilir

15.12.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, hem uzay mühendisleri hem de beyin cerrahlarının toplumun geri kalanından daha zeki olduklarına dair bir işaret yok.

Araştırma: Uzay mühendisleri ve beyin cerrahları toplumun geri kalanından daha zeki olmayabilir

Beyin cerrahı ya da uzay mühendisi olmak gibi bir kariyer hedefiniz mi var? Belki de bu, çok uzak bir hayal değildir.

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, hem uzay mühendisleri hem de beyin cerrahları toplumun geri kalanından daha zeki olmayabilir.

Tıp dergisi British Medical Journal'da yayımlanan araştırmanın sonuçları, bu iki meslek grubundakiler ile İngiltere toplumunun diğer üyeleri arasında zeka düzeyi anlamında çok az bir fark olduğunu ortaya koydu.

Araştırma, aslında bu iki meslek grubundan hangisinde zeka eşiğinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlıyordu.

Araştırmacılar, toplumda bu iki sektörle ilgili kamuoyu algısının nasıl olduğunu da inceledi.

zeka testi

Önümüzdeki on yıllar içinde iki sektöre de ilginin azalacağını öngören araştırmacılar, beyin cerrahisi ve uzay mühendisliği ile ilgili kalıplaşmış düşüncelerin üzerine gitmeyi hedefledi.

Böylece daha fazla insanın bilim dünyası için önemli olan bu iki alanda iş bulmak isteyebileceklerini düşündüler.

Araştırma kapsamında, beyin cerrahları ve uzay mühendislerinden oluşan iki ayrı gruba, altı bilişsel alanda internet üzerinden bazı testler uygulandı.

Londra'daki Imperial College kurumunun hazırladığı test, soruları yanıtlayan kişinin İngiltere toplumunun geri kalanına oranla zeka düzeyinin ne durumda olduğunu tespit etmeyi amaçlıyor.

"Great British Intelligence Test" adı verilen bu deney ile, katılımcı kişiyi, hafızası, dikkat düzeyi, duygularını nasıl işlemden geçirdiği gibi konular üzerinden test edebilmek hedefleniyor.

Sektörler karşılaştırıldı

Araştırma için katılımcılara yaşları, cinsiyetleri ve sektör deneyimleri de soruldu.

Araştırmacılar daha sonra bu sonuçlar üzerinden iki sektör arasında bir karşılaştırma yaptı. Bu sonuçları daha önce İngiltere'de yaşayan 18 bin katılımcının test sonuçlarından alınan verilerle karşılaştırdılar.

Beyin cerrahları, nadir kullanılan kelimeleri tanımlayabilmek gibi anlamsal sorun çözme becerileri alanında, uzay mühendislerine göre daha yüksek puanlar aldı.

Öte yandan uzay mühendisleri, dikkat becerilerinin yanı sıra, birinin elindeki nesnelerin fotoğrafını başka yönde döndürmek gibi zihinsel manipülasyona dönük görevlerde beyin cerrahlarına oranla daha başarılı bir performans sergiledi.

Uzay mühendisleri ile diğer sektör ve alanlarda çalışan toplumun diğer kesimlerinden alınan puanlar arasında ise ciddi bir fark olmadığı gözlemlendi.

Beyin cerrahları ise, sadece iki alanda halkın kalanına oranla daha farklı puanlar kaydetti. Beyin cerrahlarının problem çözme hızları daha fazlaydı ancak hafızayı kullanma ve hatırlama konusunda daha yavaş oldukları belirlendi.

Araştırmacılara göre, sonuçlar "beyin cerrahisinin hızlı olmayı gerektiren doğası" ile bağlantılı olabilir. Daha düşük ihtimalle de olsa, bu sonuçların bir başka açıklaması da, beyin cerrahlarının "zaman yönetiminin kritik olduğu durumlarda hızlı karar almaları için aldıkları eğitimler" olabilir.

"Hem beyin cerrahları hem de uzay mühendisleri, gereksiz bir şekilde fazla idealleştirilmiş olabilir" denilen raporda, şu ifadeler yer aldı:

"Belki de bunlardan daha başka özellikler idealize edilmeyi hak ediyordur ve gelecekte yapılacak çalışmalar, idealize edilmeyi en çok hak eden mesleği tespit etmeyi amaçlamalıdır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baharın gelmediği kentte kara kış başladı! 2 hafta önce denize giriyorlardıBaharın gelmediği kentte kara kış başladı! 2 hafta önce denize giriyorlardı
Pansuman yaparken hastasına cinsel saldırıda bulundu! İç çamaşırını eşi getirdi Pansuman yaparken hastasına cinsel saldırıda bulundu! İç çamaşırını eşi getirdi
Eşinin ellerini baltayla kesen kocaya tazminat cezasıEşinin ellerini baltayla kesen kocaya tazminat cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Asgari ücrette ekstra artış detayı!

Asgari ücrette ekstra artış detayı!

50 ilde otomobil stokçularına operasyon

50 ilde otomobil stokçularına operasyon

Sedyede cinsel saldırı skandalı! İç çamaşırını eşi teslim etti

Sedyede cinsel saldırı skandalı! İç çamaşırını eşi teslim etti

Ekrem İmamoğlu için sürpriz iddia...

Ekrem İmamoğlu için sürpriz iddia...

THK Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi

THK Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Ermeni futbol kulubünden Azerbaycan bayrağına çirkin hareket

Ermeni futbol kulubünden Azerbaycan bayrağına çirkin hareket

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

İmamoğlu'ndan çok sert tepki: Allah'ım çıldıracağım!

İmamoğlu'ndan çok sert tepki: Allah'ım çıldıracağım!

Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımına ilişkin açıklama

Korkutan hata! Anbean görüntülendi

Korkutan hata! Anbean görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.