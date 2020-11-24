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Araştırma: Vakalarla birlikte kötümserlik de artıyor

24.11.2020 13:49 | Son Güncelleme:
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Araştırma: Vakalarla birlikte kötümserlik de artıyor

Araştırma şirketi Ipsos, 'Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması'nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştıramaya göre vatandaşlar, sadece sosyal hayata katılırken değil, hastaneye gitmek, toplu taşıma kullanmak ve markete gitmek gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılarken dahi ciddi endişe duyuyor.

Ipsos’un araştırmasına göre, her 10 kişiden 7’si hastaneye gitme ve toplu taşıma kullanma konusunda ciddi endişe taşıdığını belirtiyor. Araştırmaya katılan yurttaşların yüzde 82’si de markete-süpermarkete gitme konusunda endişeli olduğunu ifade etti.

KÖTÜMSER HİSSEDENLER İKİ KATINA ÇIKTI

Araştırmaya göre, salgının ülke üzerindeki etkileri konusunda kötümser hissedenlerin oranı son bir ay içinde iki katına ulaştı.

Vatandaşlara son bir hafta içinde koronavirüs salgınının genel etkileri hakkında hislerini sorulduğunda, yüzde 66’sı daha kötümser olduğunu söyledi. Bu oran Ekim ayında ise yüzde 33 seviyesindeydi.

MARKETE GİTMEK BİLE ENDİŞE KAYNAĞI

Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde ise şunları söyledi: “Her ne kadar bireysel önlemlerin önemi çok büyükse de son haftalarda toplumda giderek artan bir kötümserlik duygusu hakimdi ve vatandaşların büyük kısmı devletin genel önlemler almasını bekliyordu, istiyordu. Büyük çoğunluk toplu taşıma kullanmak ve hastaneye gitmekten büyük endişe duyuyor, kaçınılmaz bir ihtiyaç olmasına rağmen markete gitmek bile endişe kaynağı.”

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