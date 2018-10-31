Araştırma: Yaklaşık 600 bin mülteci travma yaşıyor

Almanya'daki AOK adlı sağlık sigortasına bağlı Bilimsel Enstitü'nün yaptığı bir araştırmaya göre, 2015 yılından beri iltica başvurusunda bulunan yaklaşık 1 milyon 500 bin sığınmacının 600 bini travma yaşadı. Araştırma raporunda, bu sığınmacıların yüzde 58'inin birden fazla travma yaşadığı belirtildi.

Araştırmaya göre, sığınmacıların yüzde 74,7'si şiddet ile doğrudan karşılaştığını ifade etti. Araştırmaya katılan sığınmacıların yüzde 60'ı savaşı, yüzde 40'ı ise askerler veya silahlı kişilerin saldırısını yaşadıkları travmaya neden olarak gösterdi.

Sığınmacıların yüzde 6'sı cinsel istismar kurbanı

Her üç sığınmacıdan biri, akrabasının veya yakınının, kaçırıldığını, kaybolduğunu veya şiddet sonucu yaşamını yitirdiğini ifade etti. Her beş sığınmacıdan biri de işkence gördüğünü dile getirdi. Araştırmaya göre, sığınmacıların yüzde 16'sı cinayet, dayak ve cinsel şiddetin tanığı olduğunu, yüzde 6'sı da tecavüze uğradığını aktardı.

Araştırmayı yürüten uzmanlar, şiddet deneyiminin mağdurların sağlığını önemli ölçüde etkilediğine dikkat çekti. Şiddet ile karşılaşanların ruhsal ve bedensel şikayetlerinin, şiddet yaşamayanlara kıyasla iki kat daha fazla olduğu belirtildi. Araştırmaya katılan sığınmacıların beşte ikisinin depresyon belirtileri gösterdiği tespit edildi.