Araştırma: Yoksul ülkelere 2022'ye kadar aşı yok

British Medical Journal dergisinde sonuçları yayımlanan bir araştırmaya göre dünya nüfusunun en az beşte birinin 2022 yılına kadar koronavirüs aşısına erişimi olmayacak. Zengin ülkelerin 2021 için öngörülen potansiyel aşı dozlarının yarısından fazlasını rezerve ettiğine dikkat çekilen araştırmada, bu ülkelerin dünya nüfusunun sadece yüzde 14'ünü oluşturduğu kaydedildi.

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'ne bağlı Bloomberg Kamu Sağlığı Fakültesi'nin araştırmasında, dünyanın önde gelen 13 aşı üreticisinin 2021'deki üretim hedeflerine ulaşması ve aşıların etkili ve güvenli olması durumunda bile daha yoksul ülkelerin aşı beklemek zorunda kalabileceği uyarısı yapıldı.

Kasım ayı ortasına kadar kamuoyuna açık bilgilerin analizine dayanan araştırmaya göre dünya çapında yaklaşık 7 milyar 400 milyon doz aşı rezerve edilmiş durumda. Aşıların çoğunda bir kişiye iki doz yapılması gerektiği için bu miktar, 3 milyar 700 milyon insanın aşılanabilmesi anlamına geliyor.

Kanada'da kişi başına dört doz