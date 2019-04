Bu konu hakkında örnekte bulunan Demir, "Bir ilçede belediye başkanı A partisinden, belediye meclis üyesi çoğunluğu B partisinden, büyükşehir belediye başkanı C partisinden, büyükşehir belediye meclis üyesi çoğunluğu D partisinde, olursa emin olun ki o il hizmet alamayacaktır. Örnekte malum olduğu gibi belediye başkanının çok çalışkan hizmet odaklı bir yönetim anlayışı olsa bile belediye meclis üyesi çoğunluğu başka partiden olması durumunda eli kolu bağlanacağından hizmetlerin yapılması gerçekleşmeyecektir"dedi.

"Yeni yerel yönetimler sistemi ortak akıl ile yapılmalı"

Demir, Türkiye’de yapılabilecek yeni yerel yönetim sistemi ve yerel yönetimler seçim sisteminin uzman akademisyenler, mimarlar, çevre mühendisleri, dernekler, sivil toplum örgütleri gibi toplumun her kesiminin dahil olacağı çok kapsamlı ortak akıl ürünü olarak hazırlanmasının daha kalıcı bir sisteme sahip olacağı adına önem gösterdiğini ifade ederek, "İstanbul, İzmir ve Ankara gibi mega şehirler sorunlarının çözüm yöntemleri ile yüz ölçümü büyük olan Konya, Şanlıurfa, Antalya ve Muğla gibi illerin çözüm yöntemlerinin farklılık gösterebildiği gibi diğer illerin de yönetim şekli her şehre has olması daha sürdürülebilir olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Muhtarlar belediye sistemine dâhil edilmeli"

Demir sözlerini şöyle tamamladı: "Yerel birimlerin en küçük halkası olan köy ve mahalle muhtarlarının köylerin ve mahallelerin sıkıntılarını, eksiklerini en yakından bilen ve gözlemleyen birimleri olması sebebiyle, belediye sistemini entegre olmaları hizmetler noktasında hızlı, sürekli ve sorunları giderme adına, hizmetlerin vatandaş ile ulaşmasına kalıcı yönde pozitif etki yapacaktır".