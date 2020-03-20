Araştırmacılar açıkladı: Koronavirüs için en güvenli yer Dünya dışında!

Koronavirüs Dünya Sağlık Örgütü tarafından geçtiğimiz günlerde pandemi ilan edilmişti. Bu durumun ardından insanlar ''pandemi nedir?'' diye arama motorlarını trafik yağmuruna tuttu. Pandemi, basitçe koronavirüs salgınının kıtalararası küresel bir kriz olduğunu söylemekteydi. Hal böyle olunca, araştırmacılar da küresel olmasına rağmen koronavirüsün dünya üzerinde ulaşabileceği veya ulaşamayacağı en güvenli yeri aramaya koyuldu. Fakat sonuçlar dünya içinde olmasa da dünya yörüngesinde çok güvenli bir yer olduğunu bizlere gösterdi. O yer, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUI) başka bir yer değil.

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU (UUI) KORONAVİRÜS İÇİN EN GÜVENLİ YER

Colorado Üniversitesi'nin BioServe Uzay Teknolojileri bölümünde görev yapan araştırmacı Luis Zea, koronavirüsün ulaşamayacağı en güvenli yeri buldu. Luis Zea, konu ile alakalı yaptığı açıklamada Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotların göreve başlamadan önce olası hastalık belirtileri için karantinaya alındığını söyleyerek, ''Mürettebat, olası semptomlar için burada gözlemlenir ve testlerden geçirilir. '' ifadelerini kullandı. Zea, bunun mükemmel bir filtre sistemi olduğunu belirterek, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu koronavirüse karşı en güvenli yer olduğunun bir kez daha altını çizdi.