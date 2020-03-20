HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Araştırmacılar açıkladı: Koronavirüs için en güvenli yer Dünya dışında!

Araştırmacılar açıkladı: Koronavirüs için en güvenli yer Dünya dışında!

İLGİNÇ HABERLER  | 20.03.2020 14:40 | Son Güncelleme

Araştırmacılar, tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün ulaşamayacağı en güvenli yeri açıkladı. Araştırmacılara göre, koronavirüsün ulaşamayacağı tek yer hemen başımızın üzerinde yer alıyor.

Araştırmacılar açıkladı: Koronavirüs için en güvenli yer Dünya dışında!

Koronavirüs Dünya Sağlık Örgütü tarafından geçtiğimiz günlerde pandemi ilan edilmişti. Bu durumun ardından insanlar ''pandemi nedir?'' diye arama motorlarını trafik yağmuruna tuttu. Pandemi, basitçe koronavirüs salgınının kıtalararası küresel bir kriz olduğunu söylemekteydi. Hal böyle olunca, araştırmacılar da küresel olmasına rağmen koronavirüsün dünya üzerinde ulaşabileceği veya ulaşamayacağı en güvenli yeri aramaya koyuldu. Fakat sonuçlar dünya içinde olmasa da dünya yörüngesinde çok güvenli bir yer olduğunu bizlere gösterdi. O yer, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUI) başka bir yer değil.

ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU (UUI) KORONAVİRÜS İÇİN EN GÜVENLİ YER

Colorado Üniversitesi'nin BioServe Uzay Teknolojileri bölümünde görev yapan araştırmacı Luis Zea, koronavirüsün ulaşamayacağı en güvenli yeri buldu. Luis Zea, konu ile alakalı yaptığı açıklamada Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotların göreve başlamadan önce olası hastalık belirtileri için karantinaya alındığını söyleyerek, ''Mürettebat, olası semptomlar için burada gözlemlenir ve testlerden geçirilir. '' ifadelerini kullandı. Zea, bunun mükemmel bir filtre sistemi olduğunu belirterek, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu koronavirüse karşı en güvenli yer olduğunun bir kez daha altını çizdi.

NASA KORONAVİRÜS ÖNCESİNDE DE KARANTİNA UYGULUYORDU

NASA uzun bir süredir astronotları için Dünya'da karantina uygulaması yapmakta. Hem de bu karantina uygulaması koronavirüse özel bir durum değil. NASA, astronotlarını göreve yollamadan önce karantinaya sokuyor. Böylece astronotların taşıyabileceği potansiyel tehlike içeren virüslerin, istasyona ulaşmasına ve diğer astronotların hayatını tehlikeye sokmasına izin verilmiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu
Koronavirüs aşısı ne zaman bulunacak?Koronavirüs aşısı ne zaman bulunacak?
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Uluslararası Uzay İstasyonu UUİ Luis Zea

En Çok Okunan Haberler

Karantinadaki sunucudan kötü haber! Eşi sinir krizi geçirdi

Karantinadaki sunucudan kötü haber! Eşi sinir krizi geçirdi

Toplantı ve aktiviteler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi

Toplantı ve aktiviteler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Türkiye eve kapanınca havalar da değişti

Türkiye eve kapanınca havalar da değişti

Muhterem Nur'dan kötü haber geldi!

Muhterem Nur'dan kötü haber geldi!

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs testi açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs testi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kapatılacağını duyan oraya koştu, uzun kuyruklar oldu

Kapatılacağını duyan oraya koştu, uzun kuyruklar oldu

Kocasını başka kadınla basmaya gitti! Kapı açılınca şoke oldu

Kocasını başka kadınla basmaya gitti! Kapı açılınca şoke oldu

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İlişkiye girmeden duramıyor: 130 erkekle...

İlişkiye girmeden duramıyor: 130 erkekle...

Bu araca bakın ne kadar fiyat biçti!

Bu araca bakın ne kadar fiyat biçti!

Diğer Haberler
Hint polisinden koronavirüse karşı el yıkama dansı

Hint polisinin el yıkama dansı olay oldu

Koronavirüs nedeniyle evde kaldığınız sürece yapabileceğiniz 18 farklı etkinlik

Evde kaldığınız sürece yapabileceğiniz 18 farklı etkinlik

Bill Gates koronavirüs aşısının tarihini açıkladı

Koronavirüs aşısı ne zaman bulunacak?

Ümraniye'de 'Otomobilde hasta var' diye yolu açtıran şahıslar kamerada

Şoke eden yöntem! 'Hasta var' deyip...

Filistin'de karantinadaki hastaya sürpriz doğum günü kutlaması

Karantinadaki hastaya sürpriz

Koronavirüs önlemli tehlikeli yolculuk kamerada

Koronavirüs önlemli tehlikeli yolculuk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.